Артиллерия, дроны и бомберы: бойцы ТрО уничтожили позиции врага в Белгородской области. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать технику и живую силу оккупантов, нанося удары по военным целям захватчиков. На этот раз бойцы 105-й бригады ТрО уничтожили позицию врага в Белгородской области.

Видео дня

По российским целям работали из артиллерии, FPV-дронов и тяжелых бомберов. Видео успешной операции бойцов показали на странице 105-й бригады ТрО.

Что известно

Позиция российских оккупантов располагалась в Грайворонском районе Белгородской области РФ. Защитники 105-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили ее комбинированными ударами артиллерии и беспилотников.

Украинские бойцы обнаружили позицию оккупантов, расположенную на открытой местности. Защитники применили по ней различные виды вооружения, нанеся серию ударов.



В результате комбинированного огневого поражения позиция оккупантов была полностью уничтожена. Источник: Скриншот из видео

Так, сначала по оккупантам отработала украинская артиллерия, после чего врага атаковали FPV-дронами. Завершающим этапом стало сбрасывание взрывчатки с тяжелых дронов-бомберов.

В результате комбинированного огневого поражения позиция оккупантов была полностью уничтожена.

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Грайворонский район Белгородской области РФ на карте. Источник: Google Maps

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что за сутки 24 октября украинские воины уничтожили еще 1850 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 578 450 человек. Уничтожены также сотни единиц вооружений и техники армии РФ.

Также мы писали о том, что 24 октября в российском городе Омске, расположенном более чем в 2500 км от границы Украины, прогремели взрывы. Украинские беспилотники поразили химический завод "Омский каучук" и логистический центр маркетплейса Ozon, на территории обоих объектов зафиксировали пожары.

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