Артиллерия, дроны и бомберы: бойцы ТрО уничтожили позиции врага в Белгородской области. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Украина и Россия – не одно и то же": трампистка Лумер указала на разительную разницу между странами"Украина и Россия – не одно и то же": трампистка Лумер указала на разительную разницу между странамиПотери РФ в УкраинеСилы обороны уничтожили еще 1850 оккупантов и сожгли почти полсотни артсистем армии РФ: данные ГенштабаОтражение воздушной атаки РФОккупанты ударили по Украине более чем 150 дронами, силы ПВО сбили большинство из них: последствия атаки в областяхКто и когда выезжает за границуЕздят на обучение в Италию и месяцами проводят за границей: какие командировки оформляют украинские чиновникиИлон Маск в Белом домеСоюзники Украины после выходок Маска со Starlink ищут спутниковую альтернативу – WSJ1000 километров уверенности: как подготовить автомобиль к дальней дороге и избежать лишних расходов1000 километров уверенности: как подготовить автомобиль к дальней дороге и избежать лишних расходовРоссия снова атаковала Киев дронами: вспыхнул пожарРоссия снова атаковала Киев дронами: вспыхнул пожарИзвестный украинский боксер, помогавший российскому чемпиону, был нокаутирован в Польше. ВидеоИзвестный украинский боксер, помогавший российскому чемпиону, был нокаутирован в Польше. ВидеоИллюстрация — зарплатыЗарплаты этих специалистов достигают 66 тыс. грн: кого активнее всего ищут работодатели в УкраинеРоссийский удар уничтожил последний строительный центр "Эпицентр" в Харькове. Фото и видеоРоссийский удар уничтожил последний строительный центр "Эпицентр" в Харькове. Фото и видео

Артиллерия, дроны и бомберы: бойцы ТрО уничтожили позиции врага в Белгородской области. Видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
48
Артиллерия, дроны и бомберы: бойцы ТрО уничтожили позиции врага в Белгородской области. Видео
Бойцы ТрО уничтожили позиции врага в Белгородской области. Источник: Скриншот из видео

Украинские защитники продолжают уничтожать технику и живую силу оккупантов, нанося удары по военным целям захватчиков. На этот раз бойцы 105-й бригады ТрО уничтожили позицию врага в Белгородской области.

По российским целям работали из артиллерии, FPV-дронов и тяжелых бомберов. Видео успешной операции бойцов показали на странице 105-й бригады ТрО.

Что известно

Позиция российских оккупантов располагалась в Грайворонском районе Белгородской области РФ. Защитники 105-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили ее комбинированными ударами артиллерии и беспилотников.

Украинские бойцы обнаружили позицию оккупантов, расположенную на открытой местности. Защитники применили по ней различные виды вооружения, нанеся серию ударов.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
2,8 т.
Российский дрон атаковал "Эпицентр" в Полтаве, есть пострадавшая
2,8 т.
Российский дрон атаковал "Эпицентр" в Полтаве, есть пострадавшая
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
2,1 т.
Россия атаковала пятиэтажку в Виннице: разрушены квартиры, есть пострадавшие. Фото и видео
2,1 т.
Россия атаковала пятиэтажку в Виннице: разрушены квартиры, есть пострадавшие. Фото и видео
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
1,7 т.
Украина устроила РФ огненную ночь: атакован завод "Ависма" и ТРЦ в Белгороде
1,7 т.
Украина устроила РФ огненную ночь: атакован завод "Ависма" и ТРЦ в Белгороде
В результате комбинированного огневого поражения позиция оккупантов была полностью уничтожена.Источник: Скриншот из видео

Так, сначала по оккупантам отработала украинская артиллерия, после чего врага атаковали FPV-дронами. Завершающим этапом стало сбрасывание взрывчатки с тяжелых дронов-бомберов.

В результате комбинированного огневого поражения позиция оккупантов была полностью уничтожена.

Грайворонский район Белгородской области РФ на карте.Источник: Google Maps

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что за сутки 24 октября украинские воины уничтожили еще 1850 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 578 450 человек. Уничтожены также сотни единиц вооружений и техники армии РФ.

Также мы писали о том, что 24 октября в российском городе Омске, расположенном более чем в 2500 км от границы Украины, прогремели взрывы. Украинские беспилотники поразили химический завод "Омский каучук" и логистический центр маркетплейса Ozon, на территории обоих объектов зафиксировали пожары. 

Похожие темы
Потери России в войне с УкраинойВзрывы в РоссииВойна в УкраинеСилы территориальной обороны ВСУВооруженные Силы УкраиныРоссияFPV-дрони
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!