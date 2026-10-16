Удар РФ по Виннице: в полиции показали кадры первых минут после атаки. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 30 тыс. грн ($666)Оккупанты заминировали дорогу в Энергодар, что может превратить его во вторые Олешки: в чем заключается угрозаОккупанты заминировали дорогу в Энергодар, что может превратить его во вторые Олешки: в чем заключается угрозаЭкс-футболист "Динамо" погиб в Донецкой области: бывший полузащитник сборной Украины пытался вырваться из окруженияЭкс-футболист "Динамо" погиб в Донецкой области: бывший полузащитник сборной Украины пытался вырваться из окруженияГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояИллюстративное изображение. Женщина со свечой как иллюстрация отключения света.В Украине снова будут отключать свет: какие графики будут действовать 17 октября"Есть надежда": метеорологи Карпат рассказали, стоит ли ожидать холодной зимы в Украине"Есть надежда": метеорологи Карпат рассказали, стоит ли ожидать холодной зимы в Украине"Задача нанесения массированных ударов по Украине должна быть продолжена": Путин выступил с новой угрозой"Задача нанесения массированных ударов по Украине должна быть продолжена": Путин выступил с новой угрозойТрамп уволил новую пресс-секретаря Белого дома, проработавшую всего пять дней: что произошлоТрамп уволил новую пресс-секретаря Белого дома, проработавшую всего пять дней: что произошлоВ сентябре в Украине погибло рекордное количество мирных жителей: ужасающая статистика ООНВ сентябре в Украине погибло рекордное количество мирных жителей: ужасающая статистика ООНОккупанты нанесли удар по Днепру: вспыхнул пожар, погиб мужчина, есть пострадавшиеОккупанты нанесли удар по Днепру: вспыхнул пожар, погиб мужчина, есть пострадавшие

Удар РФ по Виннице: в полиции показали кадры первых минут после атаки. Видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
icon 4,8 т.
Удар РФ по Виннице: в полиции показали кадры первых минут после атаки. Видео
Последствия удара РФ по Виннице. Источник: ГСЧС, коллаж OBOZ.UA

В Виннице 16 октября в результате очередного вражеского авиаудара по городу была повреждена гражданская инфраструктура. Также известно о шести пострадавших гражданских лицах, пятеро из них были госпитализированы, причем одна из раненых находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная. В свою очередь, глава патрульной полиции Украины, полковник Алексей Белошицкий показал первые минуты в городе после удара.

Удар по городу

Всего пять человек с ранениями легкой и средней степени тяжести были госпитализированы. 25-летняя девушка находится в тяжелом состоянии, рассказала Наталья Заболотная.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 13,0 т.
"Клянусь": пленный оккупант признался, что войска Путина ехали на штурм Малой Токмачки под музыку. Видео
icon 13,0 т.
"Клянусь": пленный оккупант признался, что войска Путина ехали на штурм Малой Токмачки под музыку. Видео
Александр ЧучаевАлександр Чучаев
icon 7,1 т.
Терроризм по согласованию: Украину хотят довести до состояния, когда она согласится на любые условия
icon 7,1 т.
Терроризм по согласованию: Украину хотят довести до состояния, когда она согласится на любые условия
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 4,2 т.
На Гуляйпольском направлении уничтожен мост, который РФ использовала для военной логистики. Видео
icon 4,2 т.
На Гуляйпольском направлении уничтожен мост, который РФ использовала для военной логистики. Видео

На месте саперы ГСЧС обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Удар РФ по Виннице: в полиции показали кадры первых минут после атаки. Видео

Удар оккупантов по Виннице, 16 октября. Источник: ГСЧС

"Шесть человек получили травмы в результате вражеской атаки БПЛА в Виннице", – уточнил Алексей Белошицкий.

Удар РФ по Виннице: в полиции показали кадры первых минут после атаки. Видео

Удар оккупантов по Виннице, 16 октября. Источник: ГСЧС

На местах попаданий с первых минут работали бойцы отделения тактической поддержки TacTeam патрульной полиции Винницкой области. Именно они оказывали домедицинскую помощь пострадавшим, после чего передавали их медикам.

Удар РФ по Виннице: в полиции показали кадры первых минут после атаки. Видео

Удар оккупантов по Виннице, 16 октября. Источник: ГСЧС

Также экипажи патрульной полиции обеспечивали проезд спецтранспорта и охрану мест вражеских ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 октября российские войска также атаковали Винницу и поразили завод кондитерской компании Roshen. Но благодаря своевременной работе системы оповещения и оперативной эвакуации удалось избежать жертв среди работников.

Похожие темы
ВойнаВойна в УкраинеОбстрел ВинницыРоссийские обстрелыВоенные преступления РоссииУкраинаВинницаПатрульная полиция УкраиныНациональная полиция Украиныполицияпострадали украинцыАлексей БелошицкийАлексей Белошицкий
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться