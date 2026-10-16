Удар РФ по Виннице: в полиции показали кадры первых минут после атаки. Видео
В Виннице 16 октября в результате очередного вражеского авиаудара по городу была повреждена гражданская инфраструктура. Также известно о шести пострадавших гражданских лицах, пятеро из них были госпитализированы, причем одна из раненых находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная. В свою очередь, глава патрульной полиции Украины, полковник Алексей Белошицкий показал первые минуты в городе после удара.
Удар по городу
Всего пять человек с ранениями легкой и средней степени тяжести были госпитализированы. 25-летняя девушка находится в тяжелом состоянии, рассказала Наталья Заболотная.
На месте саперы ГСЧС обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.
"Шесть человек получили травмы в результате вражеской атаки БПЛА в Виннице", – уточнил Алексей Белошицкий.
На местах попаданий с первых минут работали бойцы отделения тактической поддержки TacTeam патрульной полиции Винницкой области. Именно они оказывали домедицинскую помощь пострадавшим, после чего передавали их медикам.
Также экипажи патрульной полиции обеспечивали проезд спецтранспорта и охрану мест вражеских ударов.
Как сообщал OBOZ.UA, 12 октября российские войска также атаковали Винницу и поразили завод кондитерской компании Roshen. Но благодаря своевременной работе системы оповещения и оперативной эвакуации удалось избежать жертв среди работников.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!