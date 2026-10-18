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Будут атаковать Украину в реальном времени: РФ разворачивает спутники для точного наведения дронов и ракет

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
icon 5,2 т.
Будут атаковать Украину в реальном времени: РФ разворачивает спутники для точного наведения дронов и ракет
РФ разворачивает спутники для точного наведения дронов и ракет

Российская спутниковая сеть "Рассвет" становится следующим ключевым технологическим вызовом для Украины и всей Европы. В то время как украинская сторона решает вопросы, связанные с ограничениями в проекте SpaceX Starshield, Россия активно продвигает новый этап технологической гонки.

Уже в обозримом будущем агрессор может начать использовать новую спутниковую сеть для ударов по Украине. Об этом в интервью AP News заявил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов.

Управление дронами и ракетами через космос

По его словам, проект "Рассвет" на данный момент является "главной угрозой". Бескрестнов рассказал, что Россия уже осваивает возможность управления ударными беспилотниками типа "Шахед", разведывательными дронами, а также ракетами "Бандероль" и "Дань-М" в режиме реального времени с помощью спутников.

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Прямая спутниковая связь позволит российским операторам осуществлять точное онлайн управление средствами поражения. Это несет прямую угрозу украинской системе радиоэлектронной борьбы, созданной по всей стране. Стандартные средства подавления сигнала в таком сценарии окажутся фактически бесполезными.

"Это действительно станет большой катастрофой для всех. Они смогут атаковать всю страну в режиме реального времени и сделать это очень точно", – подчеркнул Бескрестнов.

Масштабирование в течение полугода

На данный момент Россия имеет временные зоны покрытия над территорией Украины. Когда спутники сети "Рассвет" пролетают над регионом, они обеспечивают связь на протяжении 30–40 минут.

Однако, по прогнозам эксперта, полноценное и непрерывное покрытие может быть развернуто достаточно быстро, ориентировочно в течение ближайших шести месяцев.

Сложности в разработке защиты и поиск контрмер

Украина уже работает над поиском противодействия новой угрозе, включая продвижение международных санкций. Тем не менее, задача защиты остается предельно сложной из-за асимметрии условий.

У России была возможность тестировать средства подавления на базе уже функционирующей системы Starlink. Украине приходится разрабатывать защиту от системы, которая еще не запущена в полномасштабную эксплуатацию.

Бескрестнов призвал действовать на опережение. По его словам, к моменту, когда РФ начнет массово использовать спутниковую сеть для ударов по инфраструктуре, у Украины уже должны быть разработаны, произведены в достаточном количестве и развернуты эффективные средства защиты.

Напомним, в Украине произошло частичное ограничение работы терминалов Starlink. Связь начала пропадать при движении со скоростью свыше 160 км/ч, из-за чего был сорван ряд важных миссий Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает развертывать собственную низкоорбитальную спутниковую систему связи "Рассвет", которую позиционирует как аналог Starlink. В июле 2026 года РФ запустила вторую партию аппаратов, после чего их общее количество на орбите достигло около 40.

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