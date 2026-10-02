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"Атакуют 24 на 7": Зеленский объяснил, почему Россия усилила удары по Киеву. Видео

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 мин
icon 2,0 т.
"Атакуют 24 на 7": Зеленский объяснил, почему Россия усилила удары по Киеву. Видео
Владимир Зеленский
Источник: Офис президента Украины

Россия усилила атаки на Киев, чтобы заставить украинцев покидать столицу. В настоящее время оккупанты атакуют город значительным количеством дронов днем и ночью.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью El Pais. Глава государства считает такие удары частью тактики главы Кремля Владимира Путина, направленной на максимальное обострение войны.

Цель российских атак на Киев очевидна

Зеленский убежден, что россияне своими обстрелами Украины и Киева хотят, "чтобы украинцы, и особенно из столицы, покинули столицу".

Президент добавил, что такие планы у врага были еще во время полномасштабного вторжения в 2022 году, "чтобы показать: если у тебя нет столицы, то у тебя нет страны".

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Вместе с тем украинский лидер подчеркнул, что Киев, несмотря на российские атаки, остается сильным.

"Они (оккупанты. – Ред.) атакуют сейчас 300–500 дронами в течение всего дня, как вы совершенно правильно сказали, 24/7 они атакуют нас", – сказал он.

Зеленский убежден, что постоянный террор – "это тактика Путина, направленная на максимальную эскалацию".

Напомним, ранее президент Украины заявил, что Владимир Путин приказал военному руководству РФ отказаться от каких-либо правил или ограничений во время атак на Украину. О планах лидера РФ украинские спецслужбы узнали после перехвата разговоров представителей Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин публично подтвердил, что Москва отказалась от предложения США и Украины о взаимном энергетическом и морском перемирии. Он назвал ее "бессмысленной", ведь санкции и так не позволяют России вывозить дизельное топливо на мировой рынок, поэтому прекращение ударов по НПЗ ничего существенно не изменит.

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