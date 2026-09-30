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Атаки на супермаркеты и дата-центры: The Economist раскрыл опасный план РФ в отношении Киева

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read3 мин
icon 1,7 т.
Атаки на супермаркеты и дата-центры: The Economist раскрыл опасный план РФ в отношении Киева
Крещатик в наши дни.
Источник: Википедия

Россия усиливает атаки на Киев. Помимо массированных ударов, противник готовит диверсии и попытки политической дестабилизации внутри страны.

Пик атак сразу по трем направлениям возможен еще до начала зимы. Об этом говорится в материале The Economist.

Россия усиливает атаки

Издание отмечает, что сразу два украинских высокопоставленных чиновника сообщили о том, что разведка зафиксировала три основных направления российской кампании против столицы Украины. Помимо массированных ударов речь идет о диверсиях и попытках вызвать политический хаос.

 

Атаки на супермаркеты и дата-центры: The Economist раскрыл опасный план РФ в отношении Киева

Наслідки ударів по Києву

Источник: Прокуратура України

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Атаки на супермаркеты и дата-центры: The Economist раскрыл опасный план РФ в отношении Киева

Росія атакувала Київ

Источник: ДСНС Києва

Среди ближайших целей, по словам одного из собеседников издания, Москва определила дата-центры и супермаркеты. В планах врага – атаки не только на энергетику, но и на другие объекты, от которых зависит повседневная жизнь киевлян.

Усиление этой кампании в Киеве ожидают еще до зимы. В частности, пик попыток дестабилизации может быть достигнут до ноября.

В то же время продолжаются вражеские удары по энергетике, водоотводу и канализации, в частности по насосным системам.

 

Атаки на супермаркеты и дата-центры: The Economist раскрыл опасный план РФ в отношении Киева

Росія атакувала Київ

Источник: ДСНС Києва

Атаки на супермаркеты и дата-центры: The Economist раскрыл опасный план РФ в отношении Киева

Поліцейські фіксують наслідки чергового удару РФ по Києву.

Источник: Поліція Києва

Враг по-прежнему делает ставку на баллистическое оружие, которое сложнее перехватить. Параллельно враг массово применяет новое поколение дешевых реактивных дронов, управляемых оператором. Эти БПЛА могут искать цели в режиме реального времени.

Источники издания в Киеве сообщают, что Россия накопила "тысячи" таких дронов, параллельно враг увеличивает запасы баллистического оружия. Использовать накопленное Москва собирается в течение следующих двух месяцев.

 

Атаки на супермаркеты и дата-центры: The Economist раскрыл опасный план РФ в отношении Киева

Ворог тероризує Київ

Источник: ДСНС Києва

Атаки на супермаркеты и дата-центры: The Economist раскрыл опасный план РФ в отношении Киева

Росія вдарила по Києву

Источник: ДСНС Києва

Атаки на супермаркеты и дата-центры: The Economist раскрыл опасный план РФ в отношении Киева

Наслідки російського терору.

Источник: ДСНС Києва

Враг активизирует диверсии и информационное давление

Украинские чиновники также готовятся к усилению гибридных российских атак внутри страны.

Уже сейчас контрразведка еженедельно предотвращает семь-восемь таких операций врага. Большинство из них российские спецслужбы организуют удаленно, вербуя исполнителей в Украине через мессенджеры, в частности Telegram-каналы. Часть агентов могут направлять непосредственно из России.

Прилагает враг усилия и в дезинформации, и в создании политического хаоса. Правда, бывший руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что достичь цели Москве вряд ли удастся.

Столица готовится к сложной зиме

Киев тем временем готовится к сложной зиме.

Как пишет The Economist, за годы полномасштабной войны критическая инфраструктура столицы стала более устойчивой к ударам. Интернет-система достаточно децентрализована, а ремонтные бригады имеют опыт быстрого восстановления поврежденных объектов.

Однако часть жителей, по данным издания, рассматривает возможность временного выезда из Киева. Чиновники в частных беседах также допускают, что зимой часть города может заметно опустеть.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 30 сентября Россия атаковала Киев и область.

Погибли люди, среди них – ребенок. Есть также пострадавшие.

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