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"Атеш" нарушил поставки оккупантов на Купянском направлении: уничтожен тепловоз. Видео

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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"Атеш" нарушил поставки оккупантов на Купянском направлении: уничтожен тепловоз. Видео
"Атеш" нарушили поставки оккупантов на Купянском направлении. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Украинские партизаны продолжают совершать диверсии против логистики российской оккупационной армии. Активисты движения "Атеш" уничтожили тепловоз в Воронежской области.

Таким образом удалось нарушить поставки оккупантов на Купянском направлении. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Подробности диверсии

Партизаны уничтожили грузовой тепловоз 2ТЭ116У в районе железнодорожной станции Лиски в Воронежской области. Локомотив получил повреждения, не позволяющие вернуть его в эксплуатацию без капитального ремонта.

По информации движения сопротивления – железнодорожный узел Лиски – это гигантская артерия на главном южном ходу РЖД, через который идут эшелоны из Поволжья, Урала и Сибири в сторону Валуек. Именно этим маршрутом российское командование непрерывно перебрасывает тяжелую бронетехнику, топливо и тонны боеприпасов для своей группировки, штурмующей украинские позиции на Купянском направлении.

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В условиях дефицита исправных локомотивов это приводит к задержкам эшелонов с военными грузами и сбоям в графике поставок на фронт.

"Путин не планирует останавливать войну, несмотря на огромные потери, и готовит широкую мобилизацию. Российскую армию и путинский режим необходимо остановить ради общего блага", – констатировали партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Атеш" нанес удар по логистике оккупантов в Воронежской области.

Кроме того, агент движения повредил ключевой участок железной дороги оккупантов в Таганроге.

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