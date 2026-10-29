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"Атеш" устроил диверсию под Ростовом: обесточен завод, производящий ракетное топливо для армии Путина. Видео

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
810
"Атеш" устроил диверсию под Ростовом: обесточен завод, производящий ракетное топливо для армии Путина. Видео
Агенты "Атеш" повредили электрооборудование подстанции. Иллюстративное фото. Источник: Коллаж OBOZ.UA/РосСМИ/Скриншот

В Ростовской области России повреждено электрооборудование подстанции, которая обеспечивает электроснабжение предприятия по производству ракетного топлива для российской армии. Инцидент произошел в городе Каменск-Шахтинский и может привести к перебоям в работе завода.

О диверсии сообщил в Telegram военный движение украинцев и крымских татар "Атеш". По данным его агентов, на электроподстанции был поврежден распределительный шкаф, который обеспечивает электроэнергией ФКП "Комбинат Каменский".

Какие последствия может иметь диверсия

ФКП "Комбинат Каменский" относится к предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Он производит твердое ракетное топливо для реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С, а также других ракетных и авиационных систем.

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По утверждению представителей движения, повреждение распределительного узла создает локальные проблемы в работе предприятия и требует ремонта оборудования. Это может заставить работников сосредоточиться на восстановительных работах вместо производства продукции.

В "Атеш" подчеркнули, что подобные диверсии затрудняют работу тыловой инфраструктуры, задействованной в обеспечении российской армии.

"Путин не планирует останавливать войну, несмотря на огромные потери, и проводит скрытую мобилизацию. Российскую армию и путинский режим необходимо остановить ради общего блага", – резюмировали в "Атеш".

''Атеш'' устроил диверсию под Ростовом: обесточен завод, производящий ракетное топливо для армии Путина. Видео

Диверсия совершена в городе Каменск-Шахтинский. Источник: Telegram/АТЕШ

Напомним, в августе 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию "Комбинат "Каменский" в Ростовской области РФ. На территории объекта зафиксировали пожар, а степень причиненного ущерба уточнялась.

В сентябре 2026 года агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" устроили диверсию на железнодорожной ветке Донецк – Мелитополь. По данным движения, были выведены из строя три железнодорожных узла в районах Луганского, Розовки и Молочанска, что нарушило работу систем сигнализации, стрелок и связи и осложнило управление движением воинских эшелонов.

Как писал OBOZ.UA, агенты движения украинцев и крымских татар "Атеш" уничтожили грузовой тепловоз в Воронежской области России. По данным партизан, это нарушило снабжение российских войск на Купянском направлении, поскольку по железнодорожному маршруту через узел Лиски оккупанты перебрасывали бронетехнику, топливо и боеприпасы.

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