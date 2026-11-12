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"Атеш" устроил диверсию в Самаре и сорвал поставки топлива армии Путина. Фото и видео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
975
"Атеш" устроил диверсию в Самаре и сорвал поставки топлива армии Путина. Фото и видео
Партизаны уничтожили грузовой тепловоз в РФ. Источник: freepik

Агенты движения "Атеш" в российской Самаре уничтожили грузовой тепловоз. Успешная диверсия вызвала перебои в движении поездов на важном железнодорожном участке.

Через этот узел, в частности, доставляют топливо для российских войск, действующих на южном и восточном направлениях. Подробности сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Диверсия нарушила железнодорожную логистику РФ

По сообщению партизан, в результате масштабного пожара поврежден грузовой тепловоз в Самаре. Локомотив полностью выведен из строя, что вызвало перебои и задержки в движении поездов на важном участке Куйбышевской железной дороги.

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Самарский железнодорожный узел играет важную роль в транспортировке нефтепродуктов из Новокуйбышевского, Куйбышевского и Сызранского НПЗ. Сырье поступает к нему с Урала и из Сибири, а оттуда отправляются эшелоны с топливом, предназначенным, в частности, для российских военных группировок на юге и востоке.

''Атеш'' устроил диверсию в Самаре и сорвал поставки топлива армии Путина. Фото и видео

Пожар на железной дороге

В "Атеш" подчеркнули, что уничтожение локомотива на фоне проблем с поставками горюче-смазочных материалов может дополнительно осложнить доставку топлива на фронт.

"В случае дефицита локомотивов это усиливает топливный голод и мешает ВС РФ вести активные боевые действия", – говорится в сообщении.

''Атеш'' устроил диверсию в Самаре и сорвал поставки топлива армии Путина. Фото и видео

Карта. Источник: google.com

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Атеш" нанес удар по логистике оккупантов в Воронежской области.

Кроме того, агент движения повредил ключевой участок железной дороги оккупантов в Таганроге.

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