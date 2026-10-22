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"Многим людям вырвали сердце": Зеленский объяснил, как геноцид против украинцев в Буче повлиял на переговорную позицию Украины

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read3 мин
900
"Многим людям вырвали сердце": Зеленский объяснил, как геноцид против украинцев в Буче повлиял на переговорную позицию Украины
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массовые убийства и пытки украинцев в Буче и других деоккупированных населенных пунктах Киевской области стали переломным моментом в восприятии России украинским обществом. Именно преступления, увиденные после освобождения территорий, помогли людям осознать, что на самом деле означает российская оккупация. Глава страны объяснил, почему Украина соглашается рассматривать прекращение огня и переговоры, несмотря на боль и стремление пострадавших семей к справедливости.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в подкасте The Diary of a CEO со Стивеном Бартлеттом. Информация опубликована в Telegram-канале.

Зеленский отметил, что осознание масштабов российских преступлений особенно остро пришло к украинцам после деоккупации Бучи и других населенных пунктов вблизи Киева. Там обнаружили массовые захоронения, а также свидетельства пыток и убийств мирных жителей, среди которых были дети.

"Когда мы деоккупировали эти городки вокруг Киева, появилась ненависть к "рускім". Именно в этот момент. Даже не в тот момент, когда они начали полномасштабную войну. Тогда никто еще не понимал, что это такое", – сказал президент.

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Увиденное после освобождения территорий показало, что мирных жителей не только убивали, но и пытали. Зеленский вспомнил о массовых захоронениях, погибших детях и взрослых, а также убитых животных.

"То есть их даже не просто убивали – пытали и убивали", – подчеркнул глава государства.

Президент также рассказал, что после деоккупации Бучи настоял на том, чтобы в город приехали журналисты и увидели последствия российских преступлений.

"Когда мы деоккупировали Бучу, я сказал: "Приведите сюда всех журналистов. Ничего не делайте. Приведите журналистов. Это нужно, чтобы весь мир увидел", – вспомнил Зеленский.

Он подчеркнул важность международной огласки, поскольку, по его убеждению, мир должен знать о том, что пережили украинцы во время российской оккупации.

Зеленский объяснил, что последствия российских преступлений нельзя свести лишь к политическим договоренностям. Невозможно требовать от людей, чьих детей пытали и убивали, простить пережитое.

"Никто же не может заглянуть в душу всем людям, чьи дети были замучены. И вы не можете заставить людей простить. А как вы заставите? Пытали их ребенка. Как вы простите? Невозможно", – сказал президент.

Стремится к справедливости для пострадавших и семей погибших, одновременно признавая, что пережитую боль невозможно просто устранить.

"Я очень хочу, чтобы была справедливость. Я просто очень хочу. Я знаю, что многим людям вырвали сердце, и нового сердца не будет", – подчеркнул Зеленский.

Ненависть, возникшая из-за пережитого, не исчезнет сразу после прекращения боевых действий. Для этого нужны время и справедливость.

Президент заявил, что Украина готова рассматривать прекращение огня и переговоры, однако саму готовность остановить боевые действия и начать диалог уже считает значительным компромиссом с учетом пережитых украинцами преступлений.

"Поэтому и говорим, что прекращение огня – единственный шаг. Потому что ненависть людей никуда не денется. Нужно время и справедливость. И поэтому это большой компромисс", – объяснил глава государства.

Он неоднократно пытался донести эту позицию до президента США Дональда Трампа.

"Поймите нас. Это большой компромисс – просто остановиться там, где мы находимся", – так Зеленский передал свое обращение к американскому лидеру.

В то же время президент Украины считает, что Трамп может повлиять на российского диктатора Владимира Путина и побудить его к переговорам.

"Трамп может очень просто усадить Путина за стол переговоров. Так же, как президент Трамп говорит обо мне, он должен начать использовать такую риторику в отношении Путина", – заявил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Белого дома Дональд Трамп может усадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров, если будет применять к нему такую же риторику, как к украинскому лидеру. В то же время, по словам Зеленского, Трампу не удалось договориться с Москвой о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

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