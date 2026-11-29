На Гуляйпольском направлении экипажи батальона "APACHI" поражают технику и транспорт, на которых российские войска доставляют подкрепления и грузы на свои позиции. Из-за этого оккупантам сложнее своевременно пополнять запасы и перебрасывать личный состав.

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Об этом сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ. В Telegram-канале подразделения опубликовали видео работы украинских операторов.

Экипажи 237-го отдельного батальона беспилотных систем "APACHI" следят за наземными маршрутами снабжения и логистическими узлами противника. Они обнаруживают и выводят из строя машины, на которых российские подразделения перевозят боеприпасы, продовольствие, беспилотники и другое имущество.

Поражение транспорта срывает запланированные рейсы. Чтобы доставить людей или грузы, оккупантам приходится искать другую машину и заново организовывать перевозку.

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Чем чаще противник теряет транспорт, тем сложнее ему поддерживать бесперебойное снабжение и своевременно пополнять подразделения необходимыми ресурсами. Благодаря системной работе экипажей "APACHI" российские войска имеют меньше возможностей поддерживать темп боевых действий на Гуляйпольском направлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина наращивает кампанию дальнобойных ударов по нефтяным и военно-промышленным объектам России. По подсчетам The New York Times, менее чем за два месяца Силы обороны атаковали 40 таких объектов, а география ударов охватила не менее пяти морей и достигла более 2400 км от Украины.

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