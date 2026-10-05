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Бельгия передаст Украине истребители F-16 с модернизированной системой РЭБ: что известно

Иван Черленский
Иван Черленский
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Бельгия передаст Украине истребители F-16 с модернизированной системой РЭБ: что известно
Истребитель F-16. Источник: GettyImages

Бельгия рассчитывает в ближайшее время завершить процедуру согласования передачи Украине трёх истребителей F-16. После получения необходимого разрешения страна сможет приступить к организации их передачи.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен. По его словам, самолеты были модернизированы с использованием французских технологий радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поэтому для их передачи Украине требуется официальное разрешение Франции.

"Мы можем сделать это довольно быстро... После утверждения мы сможем предоставить F-16. Я верю, что это удастся согласовать в ближайшее время. А дальше мы приступим к организации логистики", — отметил Франкен.

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Министр также опроверг информацию о проблемах с техническим обслуживанием украинских F-16 бельгийской компанией Sabena Engineering. В настоящее время она ежемесячно обслуживает четыре истребителя, а в дальнейшем их количество может увеличиться до шести.

Франкен также сообщил о дальнейших поставках Украине боеприпасов для F-16. После передачи 50 тысяч единиц бельгийское оборонное ведомство рассматривает новый запрос украинской стороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что около половины украинских F-16 длительное время находятся в Европе на ремонте и техническом обслуживании. Президент Владимир Зеленский отмечал, что из-за задержек с возвращением истребителей Украина теряет драгоценное время, когда они особенно нужны для защиты воздушного пространства.

В то же время F-16 продемонстрировали эффективность в борьбе с новыми российскими беспилотниками с реактивными двигателями. Украина стремится при поддержке западных партнеров перенести большую часть работ по обслуживанию истребителей на свою территорию, что позволило бы быстрее возвращать их в строй.

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