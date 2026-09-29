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Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца этого года: Зеленский рассказал о достигнутой договоренности

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 мин
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Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца этого года: Зеленский рассказал о достигнутой договоренности
Истребители F-35 и F-16 из состава ВВС Бельгии.
Источник: ПС Бельгии.

Украина договорилась с Бельгией о передаче трех истребителей F-16 до конца 2026 года. Получение самолетов планируется организовать по ускоренной процедуре на фоне усиления российских атак.

Страна уже получила срочные поставки боеприпасов для этих истребителей от Бельгии и других стран-партнеров, в числе которых Испания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент подчеркнул важность укрепления украинского потенциала противовоздушной обороны на фоне российской эскалации.

"Когда Россия ежедневно усиливает эскалацию, нужно расширять возможности для сбивания воздушных целей и защиты людей", – отметил он.

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Зеленский поблагодарил Бельгию, премьер-министра Барта де Вевера и все бельгийское правительство за поддержку Украины и решения, направленные на противодействие российским ударам.

"Благодарю Бельгию, премьер-министра Барта де Вевера и все правительство за решительные шаги в поддержку Украины в ответ на жестокие российские удары, направленные против жизни", – заявил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правительство США разрешило продажу Украине компонентов противовоздушной обороны на сумму до $2,68 млрд. В перечень вошли зенитные ракеты S-300 Clone и GAM-67, системы Range-Extended Air Defense Laser Guided Rocket, пусковые установки Improvised Transporter Erector Launcher 1.5, а также радары RPS 202 для обнаружения беспилотников.

 

 

 

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