Без отца остались двое детей: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу. Фото

В Кривом роге Днепропетровской области очередной вражеский удар баражирующим боеприпасом типа "Бандероль" по промышленному предприятию в Покровском районе оборвал жизни двоих работников. Одной из жертв российской агрессии стал 36-летний Владимир Чепурный.

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Без отца остались 4-летняя дочь и 13-летний сын. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Про Кривой Рог".

Вражеский удар настиг в Кривом Роге

До начала полномасштабного вторжения Владимир жил вместе с семьей в Бериславе Херсонской области. Спасаясь от постоянных обстрелов, семья приняла решение переехать в Кривой Рог.

Здесь мужчина обустроил жизнь заново. Он устроился работать на местное промышленное предприятие и вместе с женой воспитывал двоих детей.

Семья и близкие помнят Владимира как очень доброго, заботливого и отзывчивого человека.

"Он был очень добрым, помогал своим родителям, звонил и спрашивал как мы, а теперь... Будет трудно прийти в себя, что его нет, и детям трудно объяснить, что их папа больше не рядом", – с болью делится сестра погибшего.

Российский удар унес жизнь Владимира прямо на рабочем месте. Вместе с ним погиб и его коллега. Прощание с погибшим мужчиной, чей жизненный путь оборвала российская атака, состоится 22 октября.

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Напомним, российские войска совершили очередной жестокий удар по мирному населению Харьковщины. В результате атаки дрона по парку в поселке Новая Водолага погибла 34-летняя бьюти-мастер и мать 10-летнего мальчика Юлия Гниденко Спичак.

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