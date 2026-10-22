Без отца остались двое детей: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: список названийНа Гуляйпольском направлении участились случаи самоликвидации пехотинцев РФ: в чем причинаНа Гуляйпольском направлении участились случаи самоликвидации пехотинцев РФ: в чем причина"Интер" – "Шахтер": хронология и результат матча Лиги чемпионов"Интер" – "Шахтер": хронология и результат матча Лиги чемпионовСобаки в Чернобыле разделились на генетические группы: какую особенность заметили ученыеСобаки в Чернобыле разделились на генетические группы: какую особенность заметили ученыеШвеция и Норвегия отказались пускать Россию на чемпионат мира и Кубок мира. В РФ – истерикаШвеция и Норвегия отказались пускать Россию на чемпионат мира и Кубок мира. В РФ – истерикаНа Николаевщине вражеский дрон атаковал женщину, которая ехала на велосипеде: в каком она состоянииНа Николаевщине вражеский дрон атаковал женщину, которая ехала на велосипеде: в каком она состоянии"Алкогольная интоксикация": в ВСУ высмеяли фантастическую карту фронта от Герасимова"Алкогольная интоксикация": в ВСУ высмеяли фантастическую карту фронта от Герасимова"Едят траву, чтобы выжить": в оккупированных Олешках люди могут умереть зимой от холода и голода. Видео"Едят траву, чтобы выжить": в оккупированных Олешках люди могут умереть зимой от холода и голода. Видео"Фото, видео – что угодно": Хиллари Клинтон предположила, какой компромат может быть у Путина на Трампа. Видео"Фото, видео – что угодно": Хиллари Клинтон предположила, какой компромат может быть у Путина на Трампа. ВидеоШмыгаль рассказал, сколько раз РФ била по критической инфраструктуре Украины за три дняШмыгаль рассказал, сколько раз РФ била по критической инфраструктуре Украины за три дня

Без отца остались двое детей: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу. Фото

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
492
Без отца остались двое детей: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу. Фото
Появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В Кривом роге Днепропетровской области очередной вражеский удар баражирующим боеприпасом типа "Бандероль" по промышленному предприятию в Покровском районе оборвал жизни двоих работников. Одной из жертв российской агрессии стал 36-летний Владимир Чепурный.

Без отца остались 4-летняя дочь и 13-летний сын. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Про Кривой Рог".

Вражеский удар настиг в Кривом Роге

До начала полномасштабного вторжения Владимир жил вместе с семьей в Бериславе Херсонской области. Спасаясь от постоянных обстрелов, семья приняла решение переехать в Кривой Рог.

Здесь мужчина обустроил жизнь заново. Он устроился работать на местное промышленное предприятие и вместе с женой воспитывал двоих детей.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
13,2 т.
"Война в кредит": в ВСУ рассказали, сколько генералов Россия сняла за ложь об "успехах" возле Доброполья
13,2 т.
"Война в кредит": в ВСУ рассказали, сколько генералов Россия сняла за ложь об "успехах" возле Доброполья
Иван ЧерленскийИван Черленский
3,3 т.
Удар РФ по Чорткову в Тернопольской области: пострадали женщина и трое детей. Фото
3,3 т.
Удар РФ по Чорткову в Тернопольской области: пострадали женщина и трое детей. Фото
Дарья ДуроваДарья Дурова
3,1 т.
Российский "Шахед" не долетел до цели: ВМС показали работу дрона-перехватчика. Видео
3,1 т.
Российский "Шахед" не долетел до цели: ВМС показали работу дрона-перехватчика. Видео

Семья и близкие помнят Владимира как очень доброго, заботливого и отзывчивого человека.

"Он был очень добрым, помогал своим родителям, звонил и спрашивал как мы, а теперь... Будет трудно прийти в себя, что его нет, и детям трудно объяснить, что их папа больше не рядом", – с болью делится сестра погибшего.

Российский удар унес жизнь Владимира прямо на рабочем месте. Вместе с ним погиб и его коллега. Прощание с погибшим мужчиной, чей жизненный путь оборвала российская атака, состоится 22 октября.

Без отца остались двое детей: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу. Фото

Владимир Чепурный. Источник: Про Кривой Рог

Без отца остались двое детей: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу. Фото

Враг атаковал промышленное предприятие. Источник: Скриншот

Напомним, российские войска совершили очередной жестокий удар по мирному населению Харьковщины. В результате атаки дрона по парку в поселке Новая Водолага погибла 34-летняя бьюти-мастер и мать 10-летнего мальчика Юлия Гниденко Спичак.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 октября российские войска нанесли новые удары по Киеву. Столица подверглась удару вражеских баллистических ракет, есть пострадавшие и разрушения.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыКривой Рог
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники