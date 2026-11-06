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Без родителей осталась дочь: в сети рассказали о супругах, которых РФ убила ударом по Комышевахе. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
4,6 т.
Без родителей осталась дочь: в сети рассказали о супругах, которых РФ убила ударом по Комышевахе. Фото
Дарья и Артем Жуковы

Ударом по школе в Камышевахе на Запорожье 2 ноября Россия убила супругов Жуковых. Дарья и Артем возили в поселок продукты для местных жителей – и в тот трагический день находились там.

У погибших мужа и жены осталась маленькая дочка. О жертвах российского террора рассказали пользовательница Facebook Светлана Саитгалеева и местное издание "ЗаБор".

Что известно об убитых Россией супругах

Светлана Саитгалеева рассказала, что среди жертв российских ударов по Камышевахе 2 ноября – Дарья и Артем Жуковы. Жена родилась и долгое время жила в Орехове.

У супругов осталась маленькая дочка Доминика. Друзья семьи сейчас собирают средства для осиротевшей девочки и ее бабушки, Натальи Андреевой.

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Без родителей осталась дочь: в сети рассказали о супругах, которых РФ убила ударом по Комышевахе. Фото

Скриншот сообщения и фото Дарьи и Артема Жуковых

В издании "ЗаБор" со ссылкой на знакомых семьи добавили: Дарья и Артем были трудолюбивой и заботливой парой.

Без родителей осталась дочь: в сети рассказали о супругах, которых РФ убила ударом по Комышевахе. Фото

Коллаж "ЗаБор"

"Они работали на рынке и привозили в поселок продукты для местных жителей. По словам знакомых, в день трагедии супруги находились в Камышевахе. Когда они увидели угрозу авиационного удара КАБами по поселку, то приехали на автомобиле, чтобы укрыться. Однако во время обстрела погибли", – писало издание.

Без родителей осталась дочь: в сети рассказали о супругах, которых РФ убила ударом по Комышевахе. Фото

Российские военные не могли не знать о назначении здания. Источник: ГСЧС

Без родителей осталась дочь: в сети рассказали о супругах, которых РФ убила ударом по Комышевахе. Фото

Прокуратура начала расследование по факту совершения военного преступления. Источник: t.me/pgo_gov_ua

Без родителей осталась дочь: в сети рассказали о супругах, которых РФ убила ударом по Комышевахе. Фото

Среди погибших – спасатели и полицейские. Источник: ГСЧС

Без родителей осталась дочь: в сети рассказали о супругах, которых РФ убила ударом по Комышевахе. Фото

Среди погибших – спасатели и полицейские. Источник: ГСЧС

Без родителей осталась дочь: в сети рассказали о супругах, которых РФ убила ударом по Комышевахе. Фото

Среди погибших – спасатели и полицейские. Источник: ГСЧС

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 5 ноября в поселке Камышеваха Запорожской области продолжались аварийно-спасательные работы на месте российских ударов, нанесенных врагом 2 ноября.

Тогда под вражеским огнем оказались школа, где местные жители получали гуманитарную помощь, и укрытие, в котором находились люди.

На четвертые сутки операции из-под завалов удалось деблокировать тела 43 погибших, при этом под обломками еще могут находиться 33 человека.

Правоохранители продолжают поисковые мероприятия и идентификацию погибших, личности которых пока не удалось установить.

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