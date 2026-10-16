Без матери остались двое детей: появились подробности о женщине, погибшей в результате удара по Луцку со стороны РФ. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Трамп и Маск против Зеленского: что стоит за давлением на президента Украины и как этим пользуется Москва. Интервью с КотовымТрамп и Маск против Зеленского: что стоит за давлением на президента Украины и как этим пользуется Москва. Интервью с КотовымУкраинские войска продвинулись к северу от Купянска и к юго-западу от Орехова – ISWУкраинские войска продвинулись к северу от Купянска и к юго-западу от Орехова – ISW"Никто меня не убедит": Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы"Никто меня не убедит": Трамп заявил, что Украине нужно провести выборыИллюстрация — пенсионер и пенсияВ Украине через несколько месяцев ужесточат требования для выхода на пенсию: кто не сможет получать выплатыКого не мобилизируют в Украине с 1 ноября: перечень категорийКого не мобилизируют в Украине с 1 ноября: перечень категорийСилы обороны сократили численность армии РФ на 1790 оккупантов и уничтожили 6 вражеских самолетов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии РФ на 1790 оккупантов и уничтожили 6 вражеских самолетов: данные ГенштабаОккупанты атаковали Киев: произошли пожары. ФотоОккупанты атаковали Киев: произошли пожары. Фото"США оказывают давление на Украину": приказ об ограничении Starshield поступил из Белого дома – Reuters"США оказывают давление на Украину": приказ об ограничении Starshield поступил из Белого дома – ReutersРоссия намерена за месяц лишить три украинских города электричества, воды и отопления – NYTРоссия намерена за месяц лишить три украинских города электричества, воды и отопления – NYTДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя

Без матери остались двое детей: появились подробности о женщине, погибшей в результате удара по Луцку со стороны РФ. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
icon 6,5 т.
Без матери остались двое детей: появились подробности о женщине, погибшей в результате удара по Луцку со стороны РФ. Фото
Погибла женщина. Источник: Страница Луцкого лицея № 11 в Facebook.

Российская атака на Луцк 14 октября унесла жизнь Юлии Лесновой (Горбатюк). После гибели женщины без матери остались двое детей.

Также в поддержке нуждаются её родные. О гибели бывшей ученицы сообщили на странице КЗЗСО "Луцкий лицей №11" в Facebook.

В учебном заведении выразили соболезнования родным и близким погибшей. Юлия погибла в результате попадания российского беспилотника 14 октября 2026 года.

Прощание с Юлией начнется 15 октября в 18:00 в храме Святого Великомученика Дмитрия Солунского в 40-м микрорайоне Луцка. Похороны запланированы на 16 октября в селе Гаразджа.

Читайте также
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 9,1 т.
Одним залпом уничтожено полгода работы российского ВПК: Плетенчук объяснил масштабы потерь врага на аэродроме "Борисоглебск"
icon 9,1 т.
Одним залпом уничтожено полгода работы российского ВПК: Плетенчук объяснил масштабы потерь врага на аэродроме "Борисоглебск"
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
icon 5,8 т.
Силы обороны уничтожили мобильную РЛС "Ирбис" армии РФ вместе с ремонтной группой. Видео
icon 5,8 т.
Силы обороны уничтожили мобильную РЛС "Ирбис" армии РФ вместе с ремонтной группой. Видео
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 5,7 т.
Оккупанты атаковали Умань и Черкассы: повреждены многоэтажка и предприятие. Фото
icon 5,7 т.
Оккупанты атаковали Умань и Черкассы: повреждены многоэтажка и предприятие. Фото

В лицее почтили память своей выпускницы и выразили соболезнования её семье.

В Донецкой области от удара вражеского беспилотника погибла сотрудница больницы Светлана Федорова. Женщина работала акушеркой в Лиманской больнице.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с комиком Александром "Веней" Венедчуком, который внезапно скончался в 32-летнем возрасте, простились 15 октября в Киеве. Церемония началась в 10:00 в Спасо-Преображенском соборе, а в 12:00 юмориста похоронят на Жулянском кладбище.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыРоссиясмерть
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться