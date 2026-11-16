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Без матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую РФ убила ударом по Одессе. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
3,2 т.
Без матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую РФ убила ударом по Одессе. Фото
13 ноября ее жизнь оборвал российский ударный дрон

44-летняя Татьяна Морозова, которую Россия убила ударом по Одессе, была искренним и добрым человеком, которую родные и друзья вспоминают как настоящее солнышко. У женщины остались двое детей.

13 ноября ее жизнь оборвал российский ударный дрон, когда она ехала на работу. О гибели Татьяны и обстоятельствах трагедии сообщают проект "Їх вбила Росія" и "Суспільне".

Какой была Татьяна Морозова

Сестра погибшей Анна рассказала, что Татьяна была искренним и добрым человеком.

"Моя сестра была искренним и добрым человеком. К сожалению, ее жизнь оборвал вражеский "шахед"", – сказала она.

Подруга Алла также вспоминает Татьяну с теплотой и называет ее светлым человеком.

"Светлый человек, просто солнышко", – рассказала она.

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Без матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую РФ убила ударом по Одессе. Фото

Татьяна Морозова. Источник: facebook.com/russiakills.in.ua

Татьяна ехала на работу, когда произошла атака

Утром 13 ноября женщина направлялась на работу. По словам подруги, Татьяна просто ехала по своим делам, как и другие люди, которые тем утром были на дороге.

"Просто ехала на работу. Рано утром. И все, кто там ехал, – на работу...", – вспомнила Алла.

Мать погибшей Елена Андреевна рассказала, что сначала увидела сообщение о трагедии в Telegram-канале. Позже вторая дочь пришла домой и подтвердила страшную новость.

"Я увидела в интернете, в Telegram-канале, рано утром. А потом уже моей второй дочери сообщили. Она пришла и сказала: "Мама, это Танечка, наша Танюша. Ее уже нет"", – поделилась женщина.

Без матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую РФ убила ударом по Одессе. Фото

Татьяна Морозова. Источник: ДСНС

В Одессе простились с погибшей

15 ноября родные и близкие проводили Татьяну в последний путь. Церемония прощания состоялась в храме на улице Агрономической.

После гибели 44-летней женщины без мамы остались двое детей.

Без матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую РФ убила ударом по Одессе. Фото

Татьяна Морозова. Источник: suspilne.media

Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 ноября российские войска нанесли удары по Одессе. В одном из районов врагу удалось убить двух человек и ранить еще семерых, там горели автомобили.

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