Без матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую РФ убила ударом по Одессе. Фото
44-летняя Татьяна Морозова, которую Россия убила ударом по Одессе, была искренним и добрым человеком, которую родные и друзья вспоминают как настоящее солнышко. У женщины остались двое детей.
13 ноября ее жизнь оборвал российский ударный дрон, когда она ехала на работу. О гибели Татьяны и обстоятельствах трагедии сообщают проект "Їх вбила Росія" и "Суспільне".
Какой была Татьяна Морозова
Сестра погибшей Анна рассказала, что Татьяна была искренним и добрым человеком.
"Моя сестра была искренним и добрым человеком. К сожалению, ее жизнь оборвал вражеский "шахед"", – сказала она.
Подруга Алла также вспоминает Татьяну с теплотой и называет ее светлым человеком.
"Светлый человек, просто солнышко", – рассказала она.
Татьяна ехала на работу, когда произошла атака
Утром 13 ноября женщина направлялась на работу. По словам подруги, Татьяна просто ехала по своим делам, как и другие люди, которые тем утром были на дороге.
"Просто ехала на работу. Рано утром. И все, кто там ехал, – на работу...", – вспомнила Алла.
Мать погибшей Елена Андреевна рассказала, что сначала увидела сообщение о трагедии в Telegram-канале. Позже вторая дочь пришла домой и подтвердила страшную новость.
"Я увидела в интернете, в Telegram-канале, рано утром. А потом уже моей второй дочери сообщили. Она пришла и сказала: "Мама, это Танечка, наша Танюша. Ее уже нет"", – поделилась женщина.
В Одессе простились с погибшей
15 ноября родные и близкие проводили Татьяну в последний путь. Церемония прощания состоялась в храме на улице Агрономической.
После гибели 44-летней женщины без мамы остались двое детей.
Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 ноября российские войска нанесли удары по Одессе. В одном из районов врагу удалось убить двух человек и ранить еще семерых, там горели автомобили.