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Без матери остался 10-летний сын: Россия ударом по Харьковщине убила бьюти-мастера. Фото

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
2,8 т.
Без матери остался 10-летний сын: Россия ударом по Харьковщине убила бьюти-мастера. Фото
Россия ударом по Харьковщине убила Юлию Гниденко Спичак. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Российские войска совершили очередной жестокий удар по мирному населению Харьковщины. В результате атаки дрона по парку в поселке Новая Водолага погибла 34-летняя бьюти-мастер и мать 10-летнего мальчика Юлия Гниденко Спичак.

Российские террористы целенаправленно ударили по парку беспилотником. О погибшей рассказали в Facebook-сообществе "Их убила Россия".

Трагедия во время ожидания сына

В тот роковой день Юлия привезла своего 10-летнего сына на занятия по английскому языку. Пока мальчик был на уроке, женщина решила прогуляться по местному парку и выпить кофе. В этот момент путинские войска направили БПЛА по мирным жителям.

Из-за очередного военного преступления РФ ребенок остался без матери, а семья потеряла любящую жену, дочь и сестру.

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Юлия Гниденко Спичак. Источник: Facebook / Их убила Россия

Без матери остался 10-летний сын: Россия ударом по Харьковщине убила бьюти-мастера. Фото

Юлия Гниденко Спичак. Источник: Facebook / Их убила Россия

Строила планы на будущее

Убитой россиянами женщине было всего 34 года. О ней и ее жизни "Суспільному" рассказала сестра погибшей Алина. По ее словам, Юлия была родом из села Ракитное, а на работу ездила в Новую Водолагу.

По образованию Юлия была фармацевтом, однако прямо перед началом полномасштабного вторжения решила сменить сферу деятельности и стать мастером-бровистом.

У сестер были совместные планы на ближайшие выходные, 25 октября, они собирались пойти на концерт группы "Без обмежень" в Харькове, билеты на который купили еще весной.

"Мы вообще из села Ракитное. Родители жили на одной улице, а Юля с мужем и ребенком в центре села. Ездила на работу она в Новую Водолагу. Работала она мастером-бровистом. Как девушки-клиентки пишут: "Феечка наша". Сама она вообще по образованию фармацевт, но как раз перед полномасштабным вторжением избрала себе такой путь – творить красоту для девушек. Очень ей нравилось, всегда любила девушек, украшала всех. Юля наша очень жизнерадостным человеком была", – говорит Алина.

Без матери остался 10-летний сын: Россия ударом по Харьковщине убила бьюти-мастера. Фото

Женщина рассказала о погибшей сестре. Источник: Фото Алиня Спичак

Напомним, 21 октября российские войска атаковали Кременчуг в Полтавской области. Один из вражеских ударных дронов поразил здание Кременчугского национального университета им. М. Остроградского.

Как писал OBOZ.UA, ночью 18 октября российские войска  атаковали Запорожье. В результате попадания в дом погибла молодая женщина, еще двое гражданских, в том числе ребенок, получили ранения. Повреждены две многоэтажки, учебное учреждение и почти два десятка частных автомобилей.

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