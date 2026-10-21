Без риска для людей: военные показали, как наземный дрон разворачивает заграждения из колючей проволоки. Фото

Украинские военные используют наземные дроны для установки заграждений из колючей проволоки на фронте. Роботизированная платформа самостоятельно разворачивает проволоку на открытой местности, что позволяет снизить риски для военных.

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Об этом в Facebook сообщили Сухопутные войска ВС Украины. Они также обнародовали фотографии работы инженерного беспилотника 16-й отдельной бригады поддержки.

Как работает наземный дрон

Установка заграждений на открытой местности сопряжена с опасностью для боевых инженеров, в частности из-за риска вражеского обстрела. Использование наземных роботизированных платформ позволяет выполнять часть этой работы дистанционно, не подвергая военных излишней опасности.

Наземный дрон оснащен специальным наклонным каркасом с массивной катушкой колючей проволоки. Платформа самостоятельно разворачивает заграждение во время движения, в то время как оператор управляет ею с безопасного расстояния.

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Другие украинские дроны на фронте

Напомним, во время наступательной операции "Вивальд" военные Третьего армейского корпуса впервые в мире применили наземные роботизированные комплексы для разминирования и поддержки штурмовых действий. Главной целью использования таких технологий стало снижение рисков для личного состава на самых опасных участках фронта.

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На направлении Шандриголового роботы расчистили 30 километров маршрутов всего за две ночи. По данным военных, двум ротам саперов для выполнения аналогичной задачи потребовалась бы неделя. При этом удалось избежать потерь среди саперов.

Украинские военные впервые использовали наземный роботизированный комплекс-амфибию для доставки грузов на фронт. Робот украинской разработки преодолел более 40 км по суше и воде, доставив на позиции защитников провиант и боекомплект.

Как писал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставкам ВСУ новый наземный роботизированный комплекс Varkhan. Платформа украинской разработки способна перевозить сотни килограммов груза по сложной местности, в частности доставлять на позиции военных вооружение, боеприпасы и снаряжение.