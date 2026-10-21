Без риска для людей: военные показали, как наземный дрон разворачивает заграждения из колючей проволоки. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Какие пенсии получают украинцыУкраинцам показали обновленные размеры пенсий: как изменилась сумма"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине"Был очень прямолинейным": в Axios рассказали, чего требовал зять Трампа от Украины на переговорах в Осло"Был очень прямолинейным": в Axios рассказали, чего требовал зять Трампа от Украины на переговорах в ОслоВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаКого в Украине оставят без бронированияКого в Украине оставят без бронирования: что задумали в Кабмине и какие предприятия могут утратить статус критически важных"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя бояГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионов"Есть предпосылки дойти до прекращения огня в Украине": Виткофф встретился с Путиным в Москве. Главные заявления"Есть предпосылки дойти до прекращения огня в Украине": Виткофф встретился с Путиным в Москве. Главные заявления"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Фото"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. ФотоУкраина выдвинула новые идеи на переговорах в Осло: у Reuters раскрыли подробностиУкраина выдвинула новые идеи на переговорах в Осло: у Reuters раскрыли подробности

Без риска для людей: военные показали, как наземный дрон разворачивает заграждения из колючей проволоки. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
552
Без риска для людей: военные показали, как наземный дрон разворачивает заграждения из колючей проволоки. Фото
Роботизированная платформа самостоятельно разворачивает колючую проволоку на открытой местности. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Facebook/Сухопутные войска ВС Украины

Украинские военные используют наземные дроны для установки заграждений из колючей проволоки на фронте. Роботизированная платформа самостоятельно разворачивает проволоку на открытой местности, что позволяет снизить риски для военных.

Об этом в Facebook сообщили Сухопутные войска ВС Украины. Они также обнародовали фотографии работы инженерного беспилотника 16-й отдельной бригады поддержки.

Как работает наземный дрон

Установка заграждений на открытой местности сопряжена с опасностью для боевых инженеров, в частности из-за риска вражеского обстрела. Использование наземных роботизированных платформ позволяет выполнять часть этой работы дистанционно, не подвергая военных излишней опасности.

Без риска для людей: военные показали, как наземный дрон разворачивает заграждения из колючей проволоки. Фото

Наземный дрон для установки заграждений из колючей проволоки. Источник: Facebook/Сухопутные войска ВС Украины

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
11,0 т.
Силы обороны отминусовали 1820 оккупантов и уничтожили 11 танков армии РФ: данные Генштаба
11,0 т.
Силы обороны отминусовали 1820 оккупантов и уничтожили 11 танков армии РФ: данные Генштаба
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
5,6 т.
В Кременчуге российский дрон попал в здание университета: произошел пожар, есть пострадавшие. Фото
5,6 т.
В Кременчуге российский дрон попал в здание университета: произошел пожар, есть пострадавшие. Фото
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
5,3 т.
В оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под ударом – связь и ІТ-инфраструктура. Фото
5,3 т.
В оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под ударом – связь и ІТ-инфраструктура. Фото
Без риска для людей: военные показали, как наземный дрон разворачивает заграждения из колючей проволоки. Фото

Наземный дрон для установки заграждений из колючей проволоки. Источник: Facebook/Сухопутные войска ВС Украины

Наземный дрон оснащен специальным наклонным каркасом с массивной катушкой колючей проволоки. Платформа самостоятельно разворачивает заграждение во время движения, в то время как оператор управляет ею с безопасного расстояния.

Без риска для людей: военные показали, как наземный дрон разворачивает заграждения из колючей проволоки. Фото

Наземный дрон для установки заграждений из колючей проволоки. Источник: Facebook/Сухопутные войска ВС Украины

Без риска для людей: военные показали, как наземный дрон разворачивает заграждения из колючей проволоки. Фото

Наземный дрон для установки заграждений из колючей проволоки. Источник: Facebook/Сухопутные войска ВС Украины

Без риска для людей: военные показали, как наземный дрон разворачивает заграждения из колючей проволоки. Фото

Наземный дрон для установки заграждений из колючей проволоки. Источник: Facebook/Сухопутные войска ВС Украины

Другие украинские дроны на фронте

Напомним, во время наступательной операции "Вивальд" военные Третьего армейского корпуса впервые в мире применили наземные роботизированные комплексы для разминирования и поддержки штурмовых действий. Главной целью использования таких технологий стало снижение рисков для личного состава на самых опасных участках фронта.

На направлении Шандриголового роботы расчистили 30 километров маршрутов всего за две ночи. По данным военных, двум ротам саперов для выполнения аналогичной задачи потребовалась бы неделя. При этом удалось избежать потерь среди саперов.

Украинские военные впервые использовали наземный роботизированный комплекс-амфибию для доставки грузов на фронт. Робот украинской разработки преодолел более 40 км по суше и воде, доставив на позиции защитников провиант и боекомплект.

Как писал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставкам ВСУ новый наземный роботизированный комплекс Varkhan. Платформа украинской разработки способна перевозить сотни килограммов груза по сложной местности, в частности доставлять на позиции военных вооружение, боеприпасы и снаряжение.

Похожие темы
Война в Украиневоенная техниканаземные дроныУкраинаВооруженные Силы Украины
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники