Без света и газа: Прокудин заявил о критической ситуации в десятках населенных пунктов Херсонщины

Российская агрессия привела к катастрофе не только в Алешках. Не менее критическая ситуация сложилась в более чем 30 населенных пунктах Херсонщины, находящихся под оккупацией РФ.

Видео дня

Количество сел, поселков и городков, где ситуация движется к критической, как минимум вдвое больше. Об этом заявил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в подкасте "Кляті питання".

Критическая ситуация – не только в Олешках

"У нас таких сел еще 34, критических. А 58 – средней степени критичности, которые находятся именно в 20-километровой зоне с левого берега. И сказать, что нам нужно спасать оттуда людей, – это ничего не сказать. Там действительно такая же ситуация (как в Олешках – ред.)", – рассказал он.

Глава ОВА подчеркнул, что срочного внимания требуют упомянутые 34 населенных пункта, среди которых – Рыбальче, Збуровка, Новая Збуровка, Голая Пристань и другие города и села, расположенные вдоль Днепра до Великой Лепетихи.

РЕКЛАМА

"Там уже проблемы со всем. Там нет газа, нет света, проблемы с водой, с доставкой еды, гуманитарной помощью. Сейчас, после лета, люди будут как-то выживать за счет огородов. Дальше – зима будет очень тяжелой", – добавил Прокудин.

Как сообщал OBOZ.UA, после завершения перемирия в Олешках оккупанты провели фильтрацию на прибрежных территориях.

Известно, что людей расстреливали после обнаружения на их устройствах "подозрительных" видеоматериалов или звонков.

Главные истории дня