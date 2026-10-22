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Без отца остались дочь и сын: в Кривом Роге простились с мужчиной, которого убила Россия. Фото

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
1,4 т.
Без отца остались дочь и сын: в Кривом Роге простились с мужчиной, которого убила Россия. Фото
В сети рассказали о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу. Источник: Фото со страницы медиа в Facebook / коллаж OBOZ.UA

19 октября в Кривом Роге Днепропетровской области Россия запустила барражирующий боеприпас типа "Бандероль" по промышленному предприятию в Покровском районе. В результате вражеского удара погибли два работника.

Одним из погибших был 41-летний Дмитрий Василенко. Подробности о погибшем мужчины рассказало медиа Свої Кривий Ріг.

Что известно

В результате вражеского обстрела 41-летний Дмитрий Василенко и его коллега 36-летний Владимир Чепурный погибли прямо на рабочем месте.

У Дмитрия остались жена, 4-летняя дочь и 14-летний сын.

Жена погибшего Татьяна, вспоминая о любимом, рассказала, что он был прекрасным мужем и любящим отцом, любил играть на гитаре и петь, а 25 октября они должны были отпраздновать 5-летие дочери.

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"Был прекрасным, любящим отцом, лучшим мужем. 25 октября должны были отпраздновать 5-летие доченьки. Любил играть на гитаре, писал песни, в юности у него была своя рок-группа. У него было много друзей", – говорит жена Татьяна.

"Он был лучшим, музыкантом, творческим, любил детей, стихи, песни писал. Занимался с гитарой с 7 лет. Просто золотой человек. У дочери 25-го день рождения..." – рассказал родной брат Дмитрия.

Из-за коварного удара страны-агрессора России мужчине теперь навсегда останется 41 год.

Напомним, вторым мужчиной, которого убила Россия в тот день, стал 36-летний Владимир Чепурный, который работал вместе с Дмитрием на предприятии. Без отца остались 4-летняя дочь и 13-летний сын. Родные и близкие помнят Владимира как очень доброго, заботливого и чуткого человека.

 

Прощание с Дмитрием Василенко, которого убила Россия.Источник: Свої Кривий Ріг

Что известно об обстреле Кривого Рога 19 октября

Утром 19 октября российские войска нанесли удары по Кривому Рогу и Днепру. Под удар попал объект промышленности, повреждены жилые дома, банк, колледж, почта и магазины.

Погибли как минимум два человека, есть также пострадавшие. Под удар попал объект промышленности, повреждены жилые дома, банк, колледж, почта и магазины. На прилегающих к месту удара улицах в результате атаки повреждения получили многоквартирные жилые дома.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Харьковскую область. Под удар попало село Лимановка Лозовского района. В результате обстрела погибла 42-летняя женщина, также есть пострадавшие, среди которых дети.

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