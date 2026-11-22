В Кривом Роге на Днепропетровщине из-за российского обстрела вечером 20 ноября погибла Алина Зайченко – парамедик скорой помощи, которая приехала на вызов в кафе Puri Chveni. Девушке было всего 20 лет.

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О потере сообщил в Facebook гендиректор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко. "Сегодня вся "экстренка" Днепропетровщины склоняет головы в глубокой скорби..." – написал он.

Что известно о жертве российского военного преступления

При исполнении служебных обязанностей Алина Евгеньевна Зайченко получила минно-взрывную травму, проникающее огнестрельное осколочное ранение грудной клетки, гемопневмоторакс, закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму живота.

После вражеского удара ее госпитализировали в критическом состоянии. Пострадавшую пытались спасти в отделении политравмы Криворожской городской клинической больницы №2, но сердце Зайченко перестало биться.

Радий Шевченко рассказал, что парамедик была на вызове из-за нарушения сердечного ритма.

"Несмотря на красный уровень опасности, бригада без колебаний немедленно выехала на помощь и уже через 13 минут, в 20:00, прибыла на место. Однако пациентки там не застали – вызов оказался безрезультатным. Именно в этот роковой момент медики попали под вражеский удар", – сообщил гендиректор областной "экстренки".

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Коллеги знали Зайченко как светлого, искреннего, чуткого человека и преданного своему делу специалиста.

"Она отдала за спасение других самое ценное – свою жизнь. Склоняю голову перед светлой памятью Алины", – написал Шевченко и передал родным, друзьям и близким свои соболезнования.

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Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 20 ноября российские войска атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами и беспилотниками. Затем оккупанты нанесли еще несколько повторных ударов, когда на месте уже работали экстренные службы.

– По состоянию на вечер 21 ноября количество пострадавших выросло до 73 (среди них 9 детей, трое врачей скорой помощи и сотрудники ГСЧС). В больницах города находились 29 раненых. Два человека (20-летняя сотрудница скорой помощи и 7-летний мальчик) погибли.