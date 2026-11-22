Украинские воины устроили настоящий ад для оккупантов на дорогах временно оккупированных территорий Донецкой и Запорожской областей. Беспилотники Сил обороны продолжают перерезать там вражескую логистику.

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Это уже сказывается на поставках оккупационному контингенту топлива, боеприпасов, техники и других ресурсов. Кадры боевой работы Сил обороны собрал Telegram-канал Exilenova+.

Украинские дроны перерезают вражескую логистику на ВОТ

В Exilenova+ отметили, что ударные дроны украинских войск продолжают перерезать логистические маршруты на оккупированных территориях, на что постоянно жалуются сами захватчики.

Цель – сорвать поставки топлива, боеприпасов, техники и других ресурсов для российских группировок.

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Охваченные огнем вражеские автомобили стали неотъемлемой частью ландшафта на ВОТ.

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В частности, уничтожается логистика на трассах оккупированных частей Донецкой и Запорожской областей: там продолжается "очень интенсивная работа".

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По оценке Exilenova+, основные логистические трассы превратились для оккупантов в ад.

"Ударные БПЛА продолжают выжигать логистику, превращая маршруты снабжения оккупационных войск в дороги смерти", – отметили авторы канала.

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Защитить фуры с топливом и оружием захватчики пытаются, отправляя с ними мобильные огневые группы. Какова их судьба – в Exilenova+ показали на примере уничтоженной 22 ноября под Луганском вражеской МОГ.

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Как рассказывал OBOZ.UA, систематические удары по вражеской логистике продолжаются уже не первый месяц подряд. Силы обороны уничтожают топливозаправщики и грузовики с боеприпасами.

В то же время после того, как 17 ноября Силы обороны Украины атаковали Крымский мост, и там обрушилась арка и часть дорожного полотна – нагрузка на так называемый "сухопутный коридор в Крым", проходящий через оккупированную материковую часть Украины, значительно возросла. Поэтому у украинских пилотов теперь есть гораздо более широкий выбор целей.