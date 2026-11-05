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"Боль утраты": умерли двое полицейских, пострадавших от удара российского дрона возле Камышевахи

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
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"Боль утраты": умерли двое полицейских, пострадавших от удара российского дрона возле Камышевахи
Умерли двое полицейских Олег Дубецкий и Сергей Бережко. Источник: Национальная полиция Украины

4 ноября умерли двое полицейских, получивших ранения в результате российского обстрела. 1 ноября возле Камышевахи российский дрон попал в их служебный автомобиль.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Врачи до последнего боролись за их жизни.

Что известно

В полиции отметили, что жертвами российского обстрела стали начальник дежурной части отделения полиции Nº 4 Пологовского районного отдела полиции (г. Орехов), майор полиции Олег Дубецкий, и заместитель начальника по превентивной деятельности этого же территориального подразделения полиции, майор полиции Сергей Бережко.

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1 ноября возле Камышевахи они получили тяжелые ранения из-за попадания российского дрона в служебный автомобиль.

Врачи до последнего боролись за их жизни. Однако, несмотря на все усилия, 4 ноября сердца обоих полицейских остановились.

В полиции подчеркнули, что их коллеги Олег и Сергей посвятили службе более двух десятилетий своей жизни.

 

Умерли двое полицейских, пострадавших от удара российского дрона возле Камышевахи.Источник: Национальная полиция Украины

"Это – годы сложной работы, десятки выполненных служебных заданий, ответственность за людей и преданность государству. Не хватит слов, чтобы передать боль этой утраты. Еще одна пустота в полицейской семье. Еще две жизни, оборванные российской агрессией. Еще двое коллег, которых мы больше не увидим, но память о которых навсегда останется с нами", – говорится в материале.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в поселке Камышеваха Запорожской области продолжаются аварийно-спасательные работы на месте российского удара. По состоянию на четвертые сутки операции из-под завалов удалось деблокировать тела 42 погибших, в то же время под обломками еще могут находиться 33 человека. Правоохранители продолжают поисковые мероприятия и идентификацию погибших, личности которых пока не удалось установить.

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