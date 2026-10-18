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"Белые ночи продолжатся!" В Fire Point рассказали, чем атаковали объекты в Санкт-Петербурге

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
"Белые ночи продолжатся!" В Fire Point рассказали, чем атаковали объекты в Санкт-Петербурге
Беспилотник FP-1. Источник: Fire Point.

В ночь на 18 октября Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяной и цифровой инфраструктуре России в Санкт-Петербурге с помощью ударных беспилотников FP-1. Известно, что под ударом оказались три объекта.

Ночью был поражён нефтяной терминал с пропускной способностью 12,5 млн тонн в год.

О применении беспилотников сообщила компания Fire Point в своём сообщении в Telegram-канале.

Среди пораженных объектов — дата-центр российской социальной сети "ВКонтакте", нефтебаза "Ручьи" и Петербургский нефтяной терминал. На территории двух нефтяных объектов вспыхнули пожары, а дата-центр получил серьезные повреждения.

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В Fire Point характеризуют FP-1 как экономически эффективные ударные беспилотники, предназначенные для поражения наземных целей днем и ночью, в частности в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Комплекс спроектирован для гибкого применения и быстрого развертывания: подготовить его к выполнению боевой задачи можно за 18 минут.

Беспилотник оснащен системой скрытого запуска с использованием ракетного ускорителя. Запуск возможен как со стационарной платформы, так и с мобильной пусковой установки на базе грузовика.

В Fire Point также прокомментировали ночную атаку ироничным постом.

"Белые ночи продолжатся!", — заявили в компании.

Россия подверглась дроновой атаке. Известно, что в Санкт-Петербурге беспилотник попал в вантовый мост через Корабельный фарватер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18 октября Санкт-Петербург подвергся массированной дроновой атаке. В городе раздавались взрывы, активно работала российская ПВО.

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