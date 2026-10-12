''Более 50 лет своей жизни посвятила школе'': Россия ударом по Запорожью убила учительницу. Фото

Россия очередным ударом по Запорожью убила учительницу математики Брониславу Туманскую. Женщина более 50 лет посвятила педагогической деятельности, воспитав не одно поколение учеников.

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Об этой утрате сообщили в Запорожском академическом лицее № 23. Там добавили: до того, как лишить жизни Брониславу Андреевну, Россия убила ее внука, вставшего на защиту Украины от российских оккупантов.

Россия убила в Запорожье учительницу

В результате российского удара по Запорожью 10 октября погибла учительница математики Бронислава Туманская.

"Вражеский удар оборвал жизни мирных людей, забрав тех, кто еще вчера жил, мечтал, любил и был рядом с нами…Среди погибших –Туманская Бронислава Андреевна, учитель-методист, ветеран педагогического труда, талантливая учительница математики, мудрая наставница, человек с большим сердцем", – отметили коллеги погибшей.

В лицее добавили, что Бронислава Андреевна была среди тех, кто открывал это учебное заведение в Коммунарском районе Запорожья еще в 1969 году. Она внесла весомый вклад в формирование традиций школы, из которой с тех пор вышло не одно поколение учеников.

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"Более 50 лет своей жизни она посвятила школе, детям, благородному учительскому труду. Преподавала математику, была классным руководителем, мудрым советчиком, авторитетным коллегой. Она не просто учила решать задачи – она учила думать, преодолевать трудности, верить в собственные силы, быть достойными людьми. Ее уважали коллеги, любили ученики, ценили родители. Она оставила свой след не только в истории школы, но и в сердцах сотен воспитанников, которым отдавала свои знания, душевное тепло и частичку собственного сердца", – отметили в Запорожском академическом лицее № 23.

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Сейчас Россия лишила Брониславу Андреевну жизни. А до этого – отняла у нее внука, который с оружием в руках встал на защиту родной земли от российских захватчиков.

"Две невосполнимые утраты одной семьи. Две жизни, которые унесла эта жестокая война. Невозможно найти слова, способные передать всю боль и трагедию этой семьи. Светлая память Герою, отдавшему жизнь за Украину, и его бабушке – Учителю с большой буквы, посвятившей свою жизнь воспитанию многих поколений украинцев", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZ.UA, утром в субботу, 10 октября, Россия нанесла удар по Запорожью. В результате прямого попадания был разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома. Часть жильцов оказалась под завалами.

На месте сразу начались спасательно-поисковые работы. Они продолжались более суток.

Всего известно о гибели 23 горожан, среди убитых Россией – четверо детей. Еще 34 человека, в том числе дети, получили ранения.

В Запорожье 11 октября объявили Днем траура по безвинным жертвам российской агрессии.