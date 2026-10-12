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"Более 50 лет своей жизни посвятила школе": Россия ударом по Запорожью убила учительницу. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
icon 2,4 т.
"Более 50 лет своей жизни посвятила школе": Россия ударом по Запорожью убила учительницу. Фото
Бронислава Туманская

Россия очередным ударом по Запорожью убила учительницу математики Брониславу Туманскую. Женщина более 50 лет посвятила педагогической деятельности, воспитав не одно поколение учеников.

Об этой утрате сообщили в Запорожском академическом лицее № 23. Там добавили: до того, как лишить жизни Брониславу Андреевну, Россия убила ее внука, вставшего на защиту Украины от российских оккупантов.

Россия убила в Запорожье учительницу

В результате российского удара по Запорожью 10 октября погибла учительница математики Бронислава Туманская.

''Более 50 лет своей жизни посвятила школе'': Россия ударом по Запорожью убила учительницу. Фото

Бронислава Туманская. Источник: Запорожский академический лицей № 23

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"Вражеский удар оборвал жизни мирных людей, забрав тех, кто еще вчера жил, мечтал, любил и был рядом с нами…Среди погибших –Туманская Бронислава Андреевна, учитель-методист, ветеран педагогического труда, талантливая учительница математики, мудрая наставница, человек с большим сердцем", – отметили коллеги погибшей.

В лицее добавили, что Бронислава Андреевна была среди тех, кто открывал это учебное заведение в Коммунарском районе Запорожья еще в 1969 году. Она внесла весомый вклад в формирование традиций школы, из которой с тех пор вышло не одно поколение учеников.

"Более 50 лет своей жизни она посвятила школе, детям, благородному учительскому труду. Преподавала математику, была классным руководителем, мудрым советчиком, авторитетным коллегой. Она не просто учила решать задачи – она учила думать, преодолевать трудности, верить в собственные силы, быть достойными людьми. Ее уважали коллеги, любили ученики, ценили родители. Она оставила свой след не только в истории школы, но и в сердцах сотен воспитанников, которым отдавала свои знания, душевное тепло и частичку собственного сердца", – отметили в Запорожском академическом лицее № 23.

Сейчас Россия лишила Брониславу Андреевну жизни. А до этого – отняла у нее внука, который с оружием в руках встал на защиту родной земли от российских захватчиков.

"Две невосполнимые утраты одной семьи. Две жизни, которые унесла эта жестокая война. Невозможно найти слова, способные передать всю боль и трагедию этой семьи. Светлая память Герою, отдавшему жизнь за Украину, и его бабушке – Учителю с большой буквы, посвятившей свою жизнь воспитанию многих поколений украинцев", – говорится в сообщении.

''Более 50 лет своей жизни посвятила школе'': Россия ударом по Запорожью убила учительницу. Фото

Скриншот сообщения

''Более 50 лет своей жизни посвятила школе'': Россия ударом по Запорожью убила учительницу. Фото

Россия нанесла удар по Запорожью ракетами КАБ

''Более 50 лет своей жизни посвятила школе'': Россия ударом по Запорожью убила учительницу. Фото

Россия нанесла удар по Запорожью ракетами "КАБ"

''Более 50 лет своей жизни посвятила школе'': Россия ударом по Запорожью убила учительницу. Фото

Россия нанесла удар по Запорожью с помощью КАБ

''Более 50 лет своей жизни посвятила школе'': Россия ударом по Запорожью убила учительницу. Фото

Последствия обстрела. Источник: ГСЧС Украины.

''Более 50 лет своей жизни посвятила школе'': Россия ударом по Запорожью убила учительницу. Фото

Последствия российского авиаудара по Запорожью 10 октября

Как сообщал OBOZ.UA, утром в субботу, 10 октября, Россия нанесла удар по Запорожью. В результате прямого попадания был разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома. Часть жильцов оказалась под завалами.

На месте сразу начались спасательно-поисковые работы. Они продолжались более суток.

Всего известно о гибели 23 горожан, среди убитых Россией – четверо детей. Еще 34 человека, в том числе дети, получили ранения.

В Запорожье 11 октября объявили Днем траура по безвинным жертвам российской агрессии.

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