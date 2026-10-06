Больше не функционирует: оккупанты признали разрушение Чонгарского автомобильного моста. Фото

Автомобильный мост между оккупированной частью Херсонской области и Крымом вблизи Чонгара больше не функционирует. После атак ВСУ сооружение лишилось целого пролета, из-за чего его дальнейшая эксплуатация стала невозможной.

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Об этом сообщают корреспонденты "IPC-Юг", ссылаясь на спутниковые снимки, распространенные российскими СМИ. На них виден разрушенный пролет Чонгарского моста, а рядом – насыпная дамба, по которой оккупанты перенаправили автомобильное движение.

Поврежденный пролет

Российские СМИ признали разрушение части Чонгарского автомобильного моста. Они отмечают, что на спутниковых снимках высокого разрешения виден разрушенный пролет переправы между Крымом и Херсонской областью.

"Разрушенный пролет Чонгарского моста между Крымом и Херсонской областью на спутниковом снимке высокого разрешения, опубликованном противником. Несмотря на снижение активности в СМИ, удары дронов-камикадзе противника по трассе "Новороссия" и логистике Крыма не прекращаются", – отмечают россияне.

В то же время оккупанты утверждают, что разрушение моста не вызвало проблем с автомобильным сообщением. Рядом с переправой находится насыпная дамба, по которой теперь направляют транспорт.

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Другая переправа

Кроме того, в районе Чонгара россияне строят еще одну переправу. На спутниковых снимках, которые распространяются в сети, можно увидеть объекты транспортной инфраструктуры рядом с поврежденным мостом.

Маршрут через Херсонскую область в сторону Крыма при этом остается опасным для российской логистики. Как отмечают российские СМИ, трасса "Новороссия" и логистические маршруты Крыма продолжают подвергаться ударам дронов-камикадзе.

Таким образом, автомобильное движение в районе Чонгара после разрушения моста может осуществляться по насыпной дамбе. Сам поврежденный пролет автомобильного моста больше не используется.

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