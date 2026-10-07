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Большинство попаданий пришлось на фасад: появились спутниковые снимки последствий ударов по российскому заводу по производству компонентов для ракет Х-59

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read1 мин
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Большинство попаданий пришлось на фасад: появились спутниковые снимки последствий ударов по российскому заводу по производству компонентов для ракет Х-59
"Завод "Искра" после атаки: спутник запечатлел лишь часть повреждений". Источник: Коллаж OBOZ.UA

Спутниковые снимки показали последствия атаки на российский "Завод Искра" в Ульяновске, произошедшей в ночь на 25 сентября. На кадрах удалось зафиксировать лишь два из 11 подтвержденных попаданий.

Об этом сообщил Telegram-канал Dnipro Osint, опубликовав спутниковые снимки предприятия. По данным канала, большинство попаданий пришлось не на крышу, а на фасад здания, поэтому на снимках не зафиксировано около 80% повреждений.

Большинство попаданий пришлось на фасад: появились спутниковые снимки последствий ударов по российскому заводу по производству компонентов для ракет Х-59

Спутниковый снимок "Завода Искра" после атаки 25 сентября. Источник: Днепр Osint

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Повреждения фасада могут привести к гораздо более серьезным последствиям внутри здания, чем повреждение крыши, особенно если сразу за стенами расположены производственные помещения и оборудование.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 25 сентября взрывы прогремели сразу в трёх российских городах — Ульяновске, Воронеже и Перми. По данным Генерального штаба ВСУ, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных, топливно-энергетических и промышленных объектов РФ, в частности по нефтеперерабатывающим предприятиям в Перми и Новошахтинске, а также по двум радиолокационным станциям в районе Новошахтинска.

"Завод "Искра" производит полупроводниковые приборы и электронную компонентную базу для радиоэлектронной аппаратуры, средств связи, измерительной и специальной техники. По данным Генштаба, в рамках кооперации предприятие участвует в производстве управляемых авиационных ракет Х-59М2/М2А и боевых машин 72В6 ЗРГК "Панцирь" и его модификаций.

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