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Возле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
1,1 т.
Возле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. Фото
Керченский мост. Иллюстрационное фото. Источник: российское СМИ

Шторм повредил заграждение из барж возле Керченского моста, который соединяет оккупированный Крым с Россией. Заграждение установили российские оккупанты для защиты моста от украинских морских дронов.

О повреждении сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер". На спутниковом снимке виден разрыв в линии заграждения.

В частности, на месте конструкции не хватает одной из 18 барж.

Возле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. Фото

Последствия наводнения. Источник: Telegram-канал Крымский Ветер.

Конструкция состоит из барж, соединенных между собой тросами, и должна препятствовать приближению беспилотных морских аппаратов к сооружению.

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Подобные повреждения защитных заграждений у Керченского моста случались и раньше. В частности, аналогичные инциденты фиксировали в январе 2026 года и в апреле 2025-го.

Крым, который после оккупации в 2014 году стал ключевым военным плацдармом России, все больше превращается в ее самое уязвимое место. Украинские дальнобойные удары по мостам, нефтебазам, аэродромам и транспортной инфраструктуре осложняют снабжение оккупационной группировки, а изоляция полуострова может стать важным козырем Киева на будущих переговорах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пробки на Керченском мосту возникают не из-за мер безопасности. И не из-за ракетных угроз. Пробки создают намеренно, чтобы мост был постоянно закрыт гражданскими. Россия использует своих граждан как живой щит. Они всегда так делали, просто теперь это коснулось россиян.

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Оккупация КрымаКерченский проливРоссияУкраина
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