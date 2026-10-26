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Бойцы 63-й ОМБр вывели 8 мирных жителей из Лимана и закрыли их собой от FPV-дрона. Видео

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
1,9 т.
Бойцы 63-й ОМБр вывели 8 мирных жителей из Лимана и закрыли их собой от FPV-дрона. Видео
Бойцы 63-й ОМБр вывели 8 мирных жителей из Лимана. Источник: t.me/ombr_63

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса эвакуировали восьмерых мирных жителей из Лимана Донецкой области. Операция длилась двое суток в условиях российских засад и постоянных атак беспилотников. Во время отхода группу атаковал вражеский FPV-дрон, и один из военных прикрыл людей собственным телом.

О проведении спасательной операции рассказали в Третьем армейском корпусе. Там отметили, что военнослужащий получил тяжелое ранение, однако мирные жители остались живы. Раненого бойца удалось своевременно эвакуировать благодаря действиям разведывательного взвода и оказать ему медицинскую помощь.

Двое суток под обстрелами

Спасательную миссию организовали после того, как бойцы 7-й роты 3-го механизированного батальона выполнили основную боевую задачу и узнали о мирных жителях, оказавшихся заблокированными в городе.

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На земле действовала объединенная ударно-поисковая группа, к которой присоединились украинские защитники, а также французские и американские легионеры с позывными Флеш, Ковбой, Спад, Чандра и Фанта.

Действия военных с воздуха координировала аэроразведка. Она помогала прокладывать безопасные маршруты и предупреждала о возможных засадах противника. Переправу на бронемашинах MaxxPro и логистическое обеспечение организовали минометная батарея и подразделение наземных роботизированных комплексов.

Кого удалось спасти

Среди восьми эвакуированных были наиболее уязвимые местные жители. В частности, пожилая женщина, трое людей с инвалидностью, которые передвигались на креслах-колясках, и мужчина с тяжелым ранением ноги.

Сейчас все спасенные находятся в безопасном месте.

В Третьем армейском корпусе подчеркнули, что эвакуация из прифронтовых населенных пунктов помогает сохранить жизни, но требует значительных усилий и сопряжена с опасностью для военных.

"Третий армейский корпус в очередной раз настойчиво призывает граждан: выезжайте из прифронтовых населенных пунктов заранее! Не ждите, пока спасение станет невозможным", – призвали военные.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что под Лиманом украинские военные эвакуировали на НРК троих раненых за 5 суток.

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