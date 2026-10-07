Бойцы ССО устроили оккупантам ''горячий'' прием и проредили ряды врага. Видео

Наши защитники продолжают уничтожать врага на украинской земле. На этот раз бойцы 6-го полка ССО Rangers устроили "горячий" прием российским оккупантам в лесистой местности на одном из направлений фронта.

Видео дня

В результате удалось ликвидировать двух военнослужащих РФ. Кадры удачной операции были опубликованы в Telegram-канале Сил специальных операций.

Детали операции

Группа Сил специальных операций получила разведданные о противнике, установила маршрут его передвижения и подготовила линейную засаду. Видео с экшн-камеры одного из бойцов запечатлело выполнение задания в лесистой местности, где оператор вместе с соратниками скрытно перемещался и обнаруживал цели на близком расстоянии.

После установления визуального контакта бойцы вступили в кратковременный огневой контакт и поразили противника. После этого они проверили местность, осторожно осмотрели тело на предмет возможных угроз и минирования, а также изъяли средства связи и документы.

"В результате прямых действий двое оккупантов уничтожены. Один из россиян даже "загорелся" – пули пробили его снаряжение и боекомплект, которые загорелись", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Силы обороны Украины впервые подтвердили уничтожение новейшей российской тяжелой огнеметной системы ТОС-3 "Дракон". Удар нанесли бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады, атаковав вражеский огнемет прямо во время его движения.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Донецком направлении бойцы 8-го полка ССО взяли в плен двух российских военнослужащих, еще двух – уничтожили. По показаниям пленных и данным с изъятых носителей спецназовцы установили местонахождение еще одной группы противника из четырех человек, которую впоследствии уничтожили артиллерийским ударом.