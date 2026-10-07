Бойцы ССО устроили оккупантам ''горячий'' прием и проредили ряды врага. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для пехотинцев Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 39 тыс. грнПолный разгром. Искусственный интеллект дал прогноз на бой Усик – УайлдерПолный разгром. Искусственный интеллект дал прогноз на бой Усик – УайлдерКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаМы будем "пахать", защищая Украину, но выстоим. Интервью с ГетьманомМы будем "пахать", защищая Украину, но выстоим. Интервью с ГетьманомВ 102 года умерла "икона" Золотого века Голливуда Ева Мэри Сент, красотой которой восхищался весь мирВ 102 года умерла "икона" Золотого века Голливуда Ева Мэри Сент, красотой которой восхищался весь мирОккупанты ударили ракетой по пятиэтажке в Прилуках: погибли 13 человек, среди них дети, десятки раненых. Фото и видеоОккупанты ударили ракетой по пятиэтажке в Прилуках: погибли 13 человек, среди них дети, десятки раненых. Фото и видеоИллюстрация - письменный договор о долгеМужчина скончался, оставив долг в размере более 350 тыс. грн: придется ли семье возвращать кредит банкуИкона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. ФотоИкона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. Фото12-летний победитель "Україна має талант" рассказал, на какие два добрых дела потратит 200 тыс. грн и получил ли уже квартиру в Киеве12-летний победитель "Україна має талант" рассказал, на какие два добрых дела потратит 200 тыс. грн и получил ли уже квартиру в Киеве

Бойцы ССО устроили оккупантам "горячий" прием и проредили ряды врага. Видео

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 мин
icon 483
Бойцы ССО устроили оккупантам "горячий" прием и проредили ряды врага. Видео
Защитники устроили врагу "горячий" прием

Наши защитники продолжают уничтожать врага на украинской земле. На этот раз бойцы 6-го полка ССО Rangers устроили "горячий" прием российским оккупантам в лесистой местности на одном из направлений фронта.

В результате удалось ликвидировать двух военнослужащих РФ. Кадры удачной операции были опубликованы в Telegram-канале Сил специальных операций.

Детали операции

Группа Сил специальных операций получила разведданные о противнике, установила маршрут его передвижения и подготовила линейную засаду. Видео с экшн-камеры одного из бойцов запечатлело выполнение задания в лесистой местности, где оператор вместе с соратниками скрытно перемещался и обнаруживал цели на близком расстоянии.

Бойцы ССО устроили оккупантам ''горячий'' прием и проредили ряды врага. Видео

Наши защитники ликвидировали двух военнослужащих РФ. Источник: Скриншот

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 15,0 т.
ВСУ ликвидировали пятого за полтора года командира 11-го танкового полка РФ, подчинённые которого причастны к казням украинских пленных
icon 15,0 т.
ВСУ ликвидировали пятого за полтора года командира 11-го танкового полка РФ, подчинённые которого причастны к казням украинских пленных
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 9,3 т.
Россия потеряла почти 1,55 млн солдат: в Генштабе в день рождения Путина пообещали ему место на "свалке истории"
icon 9,3 т.
Россия потеряла почти 1,55 млн солдат: в Генштабе в день рождения Путина пообещали ему место на "свалке истории"
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 9,2 т.
В Сумах в результате вражеского удара погиб работник фармацевтического завода: ранее Россия убила его дочь. Фото
icon 9,2 т.
В Сумах в результате вражеского удара погиб работник фармацевтического завода: ранее Россия убила его дочь. Фото
Бойцы ССО устроили оккупантам ''горячий'' прием и проредили ряды врага. Видео

Наши защитники ликвидировали двух военнослужащих РФ. Источник: Скриншот

После установления визуального контакта бойцы вступили в кратковременный огневой контакт и поразили противника. После этого они проверили местность, осторожно осмотрели тело на предмет возможных угроз и минирования, а также изъяли средства связи и документы.

"В результате прямых действий двое оккупантов уничтожены. Один из россиян даже "загорелся" – пули пробили его снаряжение и боекомплект, которые загорелись", – говорится в сообщении.

Бойцы ССО устроили оккупантам ''горячий'' прием и проредили ряды врага. Видео

Видео с экшн-камеры одного из бойцов запечатлело выполнение задания в лесистой местности. Источник: Скриншот

Напомним, ранее Силы обороны Украины впервые подтвердили уничтожение новейшей российской тяжелой огнеметной системы ТОС-3 "Дракон". Удар нанесли бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады, атаковав вражеский огнемет прямо во время его движения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Донецком направлении бойцы 8-го полка ССО взяли в плен двух российских военнослужащих, еще двух – уничтожили. По показаниям пленных и данным с изъятых носителей спецназовцы установили местонахождение еще одной группы противника из четырех человек, которую впоследствии уничтожили артиллерийским ударом.

Похожие темы
Успехи ВСУВойна в УкраиневоенныесмертьРоссия - страна-агрессорСилы специальных операций ВС Украины
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться