Ложь убивает.

Видео дня

...

Нервы давно уже на пределе. Но, в отличие от других руководителей и политиков, я вам никогда не лгу.

Я могу молчать, недоговаривать или приводить абстрактные примеры.

Могу ругаться и даже кого-то оскорблять.

Однако я всегда говорю вам Правду.

Как взрослым разумным людям.

Хотя это может мне навредить.

И когда сейчас я наблюдаю за коммуникацией органов власти, то просто не понимаю – зачем?

Зачем мы врем сами себе во время войны и постоянно выкручиваемся?

…

Сначала "таинственный объект транспортной инфраструктуры", который видит весь Днепр.

Весь Город понимает, что это – вокзал!

И тут же "Укрзалізниця" пишет у себя, мол, "несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди".

Но удар был между 10 и 11 путями – то есть на пятой платформе.

И оттуда технически было невозможно быстро попасть в подземный переход.

В этом нет вины ни "Укрзалізниці", ни города, ни государства.

Виновата в этом только россия.

Но чиновники от испуга пытаются отвести от себя все как можно дальше.

…

Знаете, я со своими сотнями тысяч подписчиков в фейсбуке и телеграме все же стараюсь лишний раз не выпрыгивать.

РЕКЛАМА

Эй, госслужащие! ХВАТИТ СЧИТАТЬ ЛЮДЕЙ ДУРАКАМИ!

Потому что странно, когда на высших ступенях власти кто-то в дорогих очках и костюме умудряется записать за сутки по три-четыре видео.

Мне как мэру некогда этим заниматься.

Потому что, как бывший журналист, я понимаю, сколько времени на это нужно потратить.

Впрочем, вы же ( во время войны !!! ) на это содержите всякую шоблу – эсэмэмщиков и пиарщиков.

Вы уверены, что окружающие – законченные тупицы?

…

То же самое и с постоянным перекладыванием ответственности.

Главные истории дня

У государственной власти – на местное самоуправление.

У местного самоуправления – на военные администрации.

У военных администраций – на профильные ведомства.

И дальше в том же духе.

Бесконечные хороводы бессмысленных проверок…

Придумывание новых требований, вообще оторванных от реальности….

Междоусобная грызня и обвинения в том, кто виноват больше…

Пожалуйста.

Заканчивайте свой "пиар непричастности".

…

Мы в Днепре и области формируем единую информационную политику.

Просто благодаря последовательной работе без излишеств в соцсетях.

РЕКЛАМА

И ничего, как-то работаем.

Отбиваемся "дулями", если хотите.

Без взаимных обвинений и хитростей.

Поэтому, когда правительство, далекое от достоверного понимания ситуации на местах, спускает все новые и новые указания, гораздо лучше просто приехать и посмотреть, что творится на прифронтовых территориях.

Знаете, чем практический опыт будет отличаться от нарезания задач из своего кабинета?

Уважаемые министры, засуньте себе в задницу свои аккаунты в соцсетях с жалкой сотней "лайков".

Не тратьте деньги налогоплательщиков на это дерьмо.

РЕКЛАМА

…

И напоследок еще один пример.

Городские больницы сейчас спасают тяжелораненых. Оперируют, обезболивают, успокаивают.

Но снова в большинстве "медиа" сплошная пиар-кампания одного печально известного "героя"-санврача.

Ну это же сюр.

Потому что каждая сволочь пытается отбрехаться и получить свои дивиденды на человеческом горе.

…

Придите наконец в себя.

У НАС – ВОЙНА.

Кровавая и страшная.

Хватит уже врать, хитрить и манипулировать.

Лучше уж быть грубым, жестким и даже материться, чтобы потом на тебя писали жалобы все подряд.

Но говорить нужно откровенно.

Говорить правду.

Понятно и четко.

Потому что, холера, ЛОЖЬ УБИВАЕТ!

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...