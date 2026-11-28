Британские разведчики проанализировали спутниковые снимки Крымского моста, который трижды подвергся ракетным и дроновым ударам Сил обороны Украины в период с 16 по 19 ноября. В результате второго удара, произошедшего 17 ноября, обрушилась арочная часть автомобильного моста, что сделало невозможным его использование для движения транспорта и перекрыло путь судам, которые стремились пройти транзитом между Азовским и Черным морями.

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Кроме того, на участке автодорожного моста протяженностью 200 метров были обнаружены повреждения в виде воронок. Об этом 27 ноября сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Третий удар был нанесен в полночь 19 ноября 2026 года по железнодорожной части Крымского моста. Этот участок переправы получил повреждения вблизи арки, что привело к дополнительным повреждениям ограждений, а также появлению следов горения на арке.

"Вероятно, один железнодорожный путь все еще остается в эксплуатации", – говорится в сообщении.

Разведчики также прокомментировали действия российских военных. Несмотря на значительные меры, направленные на защиту моста, российская ПВО, в состав которой входили две системы "Панцирь-С1", расположенные примерно в 2,4 км к югу от обрушившегося участка переправы, не смогла предотвратить украинский удар.

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В ведомстве добавили, что, согласно сообщениям, российский порт Азов прекратил работу в результате успешных украинских ударов по российским мостам, в частности по мосту в Ростове-на-Дону, который был поражен 10 октября 2026 года, а также по Керченскому мосту.

"Блокирование морских путей к Азовскому морю ограничило российскую морскую логистику. Вероятно, суда в Азовском море не смогут осуществлять прямой транзит в Черное море, пока водные пути не будут расчищены", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в России приняли тот факт, что после серии украинских атак Крымский мост, имеющий высокое стратегическое и символическое значение для россиян, больше не выглядит так, как раньше. В частности, одна из металлических арок и часть дорожного полотна обрушились в воду. Это признали в Министерстве транспорта страны-агрессора.