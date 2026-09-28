Буданов предупредил о более глубоких и мощных ударах по России – медіа

Если Россия не прекратит войну против Украины, удары по ее территории будут становиться все более глубокими и приобретать большую боевую мощь. На соответствующее заявление главы Офиса президента Кирилла Буданова обратили внимание авторы YouTube-канала Realidade Militar в видео об украинских ударах по российским НПЗ.

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"Если Россия продолжит войну, удары будут становиться все более глубокими и мощными", – цитируют Буданова в материале.

Авторы отмечают, что возможности Украины наносить удары вглубь российской территории уже существенно выросли. В частности, в сентябре украинский беспилотник смог достичь российской Арктики на расстоянии более 3 тысяч километров от границы.

Увеличение дальности атак создает для РФ дополнительную проблему: Россия вынуждена защищать большое количество объектов на огромной территории, тогда как средств ПВО для одновременного прикрытия каждого НПЗ, резервуара и другой инфраструктуры недостаточно.

Чем дальше проникают украинские дроны, тем больше российской стороне приходится растягивать свою противовоздушную оборону.

Глава ОП также сообщил , что новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже на следующей неделе.

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