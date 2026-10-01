Сможет долететь до Москвы: в Украине представили новый ударный беспилотник класса middle-strike с дальностью до 600 км. Фото

Технологическо-оборонная компания SkyFall представила ударный беспилотник Thor Hammer класса middle-strike. Он уже применяется на фронте, имеет версии с дальностью полета до 350 и до 600 км и может нести боевую часть массой 40–50 кг.

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В компании OBOZ.UA сообщили, что в зависимости от конфигурации стоимость одного беспилотника составляет 25–30 тысяч долларов. Thor Hammer развивает скорость до 180 км/ч, а SkyFall планирует до конца года увеличить производственные мощности до 5000 таких БПЛА в месяц.

Thor Hammer стал первым ударным беспилотником SkyFall класса middle-strike. Платформа предусматривает несколько модификаций с различной дальностью полета, в настоящее время доступны версии до 350 и до 600 км.

Основные характеристики:

Беспилотник имеет размах крыла 3,5 м и длину 3 м.

Максимальная высота полёта составляет до 4000 м.

Оснащается дневной и/или тепловизионной камерой

Время развертывания комплекса составляет 18 минут.

Мобильный запуск

Запуск Thor Hammer осуществляется с помощью катапульты или ракетного ускорителя. Благодаря этому комплекс можно использовать как со стационарных платформ, так и с мобильных пусковых установок на базе грузовиков или другого транспорта.

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Беспилотник может оснащаться Starlink или другими защищёнными системами связи в зависимости от задач миссии. Система навигации сочетает спутниковое, инерциальное и резервное позиционирование.

Thor Hammer автономно выполняет полет по заданному маршруту и передает видео в режиме реального времени. При подлете к цели система сигнализирует оператору, который принимает окончательное решение о ее поражении.

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После подтверждения цели беспилотник использует технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения для автоматической корректировки траектории. Наведение продолжается даже в случае полной потери радио- или видеосвязи.

Собственная электроника

Электроника, обеспечивающая работу ключевых систем Thor Hammer, является собственной разработкой SkyFall. Параллельно R&D-команда компании работает над созданием двигателей для беспилотников класса middle-strike.

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Thor Hammer также интегрирован с системой дистанционного управления SkyFall. Она позволяет управлять БПЛА из любой точки мира.

Компания обеспечивает полный цикл работы с комплексом — серийное производство, собственное программное обеспечение, подготовку операторов и технических специалистов в SkyFall Academy, а также круглосуточное сервисное обслуживание.

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В SkyFall сообщили, что до конца года планируют нарастить производственные мощности до 5000 Thor Hammer в месяц. Кроме того, команда работает над модификацией беспилотника с дальностью полета более 1000 км.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Сенатор США Линдси Грэм посетил производство дронов Vampire, Shrike и P1-SUN и высоко оценил важность технологий SkyFall.

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