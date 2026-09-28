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"Работы будет гораздо больше": "Мадяр" оценил, как мобилизация в России повлияет на ситуацию на фронте

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
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icon 1,7 т.
"Работы будет гораздо больше": "Мадяр" оценил, как мобилизация в России повлияет на ситуацию на фронте
Роберт «Мадяр» Бровди
Источник: Facebook

В России уже идет скрытая мобилизация, и к концу 2026 года число российских военных на фронте может увеличиться примерно на 300 тысяч человек. Уже после выборов Кремль может перейти к открытому призыву и привлекать на войну неподготовленных мужчин.

Об этом в интервью The Telegraph заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр". По его словам, увеличение численности российских военных уже сказывается на интенсивности боевых действий.

Кремль готовится легализовать скрытую мобилизацию

"Мобилизация, которая на сегодняшний день уже запущена, но в скрытой форме, со завтрашнего дня приобретет легальный статус", – подчеркнул командующий СБС.

Он убежден, что после выборов в России Кремль может перейти от скрытого набора военных к открытой мобилизации, поскольку российский диктатор Владимир Путин "воспользуется ею, так как у него не останется никаких "препятствий", которые ограничили бы его агрессивные действия".

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РФ может увеличить численность войск на фронте

Бровди не исключает, что власти страны-агрессора могут принудительно привлекать в армию неподготовленных мужчин и отправлять их непосредственно на фронт.

Он прогнозирует, что уже с октября численность российских сил на передовой начнет заметно расти, а в течение октября–декабря 2026 года может увеличиться примерно на 300 тысяч военнослужащих.

''Работы будет гораздо больше'': ''Мадяр'' оценил, как мобилизация в России повлияет на ситуацию на фронте

Карта

Источник: deepstatemap.live

Командующий СБС отметил, что речь идет о военных, которых Россия может быстро мобилизовать, обеспечить необходимым и отправить на фронт практически без подготовки.

По его оценке, увеличение российской группировки приведет к росту потерь противника и дополнительной нагрузке на Силы беспилотных систем Украины. К тому же украинские военные уже в сентябре ощущают увеличение численности российских сил на фронте.

"Только в сентябре по сравнению с августом количество уничтоженного личного состава противника выросло на четверть, на 25% за первую половину сентября по сравнению с аналогичным периодом августа", – рассказал он.

Напомним, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец назвал признак, который может свидетельствовать о подготовке России к новой волне мобилизации. Это может быть решение российских властей провести сборы резервистов, что позволит привлечь около 140 тыс. человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия разрабатывает планы новой волны мобилизации в 2026–2027 годах, рассчитывая набрать по 300 тыс. человек ежегодно. По данным украинской разведки, общее число может достичь 600 тыс. человек.

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