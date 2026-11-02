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"Была очень гостеприимной": оккупанты в Сумской области убили 70-летнюю женщину, которая ехала в автомобиле с родными. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
1,2 т.
"Была очень гостеприимной": оккупанты в Сумской области убили 70-летнюю женщину, которая ехала в автомобиле с родными. Фото
В результате атаки дрона погибла Антонина Талан

В результате атаки российских оккупантов на Сумщине оборвалась жизнь 70-летней Антонины Талан. Захватчики попали дроном в автомобиль, в котором находилась женщина.

Об этом сообщает "Глухів.City". По словам родных и близких, госпожа Антонина была добрым, искренним и чрезвычайно гостеприимным человеком.

Что известно о погибшей

Внучка Ангелина рассказала, что женщина родилась в Дунайце, однако жила в Перемоге. В тот трагический день она вместе с дочерью и зятем направлялась в соседнюю Шостку, когда их автомобиль атаковал российский беспилотник.

"Бабушка была воплощением гостеприимства. Сколько бы ни было дел по хозяйству, бабушка всегда знала, когда мы с сестрой приедем. Она встречала нас на пороге, а в доме на столе уже ждали свежеслепленные домашние пельмени – самые вкусные в мире, потому что их готовили с мыслями о внуках", – поделилась внучка.

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''Была очень гостеприимной'': оккупанты в Сумской области убили 70-летнюю женщину, которая ехала в автомобиле с родными. Фото

Из-за атаки дрона погибла Антонина Талан. Источник: Facebook/Глухів.City

Ангелина с особой теплотой вспоминает вечера, когда бабушка Антонина шла доить корову. В памяти внучки запечатлелись ласковый голос бабушки и свежее теплое молоко с белой пенкой, которым она угощала ее. Женщина также учила девочку доить корову.

Односельчане вспоминают погибшую как искреннего, доброго, честного и открытого человека. А для родных она навсегда стала ангелом.

"У нас с бабушкой день рождения в один день, как теперь буду праздновать, даже не знаю…", – подчеркнула внучка.

У пожилой женщины остались трое детей, четверо внуков и правнук.

''Была очень гостеприимной'': оккупанты в Сумской области убили 70-летнюю женщину, которая ехала в автомобиле с родными. Фото

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, в результате российского удара по Днепропетровской области оборвалась жизнь работника ДТЭК Энерго Виталия Щербины. Беспилотник попал в рабочий автомобиль, в котором находился мужчина. Он посвятил профессии водителя почти 30 лет.

Как писал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области российская террористическая армия убила 32-летнюю женщину. У нее остались две маленькие дочери в возрасте пяти и семи лет. Российская ракета полностью уничтожила дом, в котором жила семья.

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