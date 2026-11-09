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Было 17 попаданий подряд: в Бердянске поражено место базирования захватчиков, у врага десятки погибших и раненых. Видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
2,4 т.
Было 17 попаданий подряд: в Бердянске поражено место базирования захватчиков, у врага десятки погибших и раненых. Видео
У врага десятки погибших и раненых

В ночь на 8 ноября в временно оккупированном Бердянске нанесли удар по месту базирования российских захватчиков на территории лагеря "Факел". По предварительной информации, по объекту попали 17 раз подряд.

В результате атаки десятки оккупантов погибли и получили ранения. Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

В Бердянске прогремели 17 попаданий подряд

По словам Андрющенко, удар по месту базирования российских военных в лагере "Факел" нанесли около 23:30 в ночь с 7 на 8 ноября.

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"Было 17 попаданий подряд. После первых примерно 5 россияне даже перестали пытаться сбивать", – рассказал он.

У врага десятки погибших и раненых

Андрющенко сообщил, что в результате удара российские оккупанты понесли значительные потери. По его словам, число погибших и раненых исчисляется десятками.

"200 и 300 десятки. Вывозили тайком, поспешно, опасаясь повторного удара", – написал руководитель "Центра изучения оккупации".

Он также объяснил, почему информация об атаке появилась с задержкой: источники находились в опасности, поэтому сообщение опубликовали не сразу.

"Блестящие результаты. Источники в безопасности – поэтому, извините, с задержкой", – отметил Андрющенко.

Было 17 попаданий подряд: в Бердянске поражено место базирования захватчиков, у врага десятки погибших и раненых. Видео

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска второй месяц подряд теряли больше территории, чем смогли оккупировать. В частности, в октябре общие чистые территориальные потери оккупантов на фронте составили чуть больше 27 км² – или около 0,88 км² в день.

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