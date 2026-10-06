Были захвачены штабы и командные пункты противника: военный раскрыл новые подробности операции "Вивальди". Карта

Командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Богдан Корженко поделился новыми подробностями об участии 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр в операции "Вивальди". В частности, его подразделение получило задание провести механизированное наступление на определенные участки фронта.

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Благодаря слаженным действиям бойцов батальона это наступление увенчалось успехом:противник понес огромные потери в командовании, были захвачены штабы, командные пункты, огневые позиции с минометами, БПЛА, средства связи, РЭБ и другие объекты и техника. Об этом Корженко рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

Что известно

Богдан Корженко отметил, что его подразделению было поручено провести механизированное наступление на определенные участки фронта, чтобы сделать невозможным продвижение врага на этом участке.

По его словам, разведчики штурмового батальона обеспечили скрытое перемещение, логистику и контроль логистических точек для проникновения украинской механизированной техники. Также были приняты определенные меры прикрытия, чтобы наша техника смогла проникнуть, благодаря чему техника успешно проникла на определенные территории и в лесные массивы. Кроме того, осуществлялся огневой контроль этих лесных массивов, велось постоянное давление и наступление на противника.

Карта войны в Украине. Источник: Deep State

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Таким образом, благодаря слаженным действиям бойцов батальона это наступление увенчалось успехом.

"Противник пытался бросить все имеющиеся силы на штурмовые группы 1-го штурмового батальона, чтобы отбить эти участки. Он дошел до такой крайности, что уже был вынужден посылать своих операторов БПЛА с тремя магазинами в наступление против наших подготовленных штурмовых пехотных групп", – рассказал Богдан Корженко.

Командир 1-го штурмового батальона пояснил, что враг понес огромные потери в штабе, поскольку были захвачены штабы, командные пункты, огневые позиции с минометами, БПЛА, средства связи, РЭБы и другие объекты и техника.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в России Z-блогеры запаниковали из-за операции "Вивальди", которую проводят Силы обороны на Лиманском направлении. Успехи, которых добиваются украинские воины, срывают планы России по захвату Славянска и Краматорска. Войска РФ не просто не продвигались, но и теряли территорию.