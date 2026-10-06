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Были захвачены штабы и командные пункты противника: военный раскрыл новые подробности операции "Вивальди". Карта

Анна Якубец
Анна Якубец
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icon 9,4 т.
Были захвачены штабы и командные пункты противника: военный раскрыл новые подробности операции "Вивальди". Карта
Богдан Корженко раскрыл новые детали операции "Вивальди". Источник: Скриншот из видео

Командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Богдан Корженко поделился новыми подробностями об участии 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр в операции "Вивальди". В частности, его подразделение получило задание провести механизированное наступление на определенные участки фронта.

Благодаря слаженным действиям бойцов батальона это наступление увенчалось успехом:противник понес огромные потери в командовании, были захвачены штабы, командные пункты, огневые позиции с минометами, БПЛА, средства связи, РЭБ и другие объекты и техника. Об этом Корженко рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

Что известно

Богдан Корженко отметил, что его подразделению было поручено провести механизированное наступление на определенные участки фронта, чтобы сделать невозможным продвижение врага на этом участке.

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По его словам, разведчики штурмового батальона обеспечили скрытое перемещение, логистику и контроль логистических точек для проникновения украинской механизированной техники. Также были приняты определенные меры прикрытия, чтобы наша техника смогла проникнуть, благодаря чему техника успешно проникла на определенные территории и в лесные массивы. Кроме того, осуществлялся огневой контроль этих лесных массивов, велось постоянное давление и наступление на противника.

Карта войны в Украине.Источник: Deep State

Таким образом, благодаря слаженным действиям бойцов батальона это наступление увенчалось успехом.

"Противник пытался бросить все имеющиеся силы на штурмовые группы 1-го штурмового батальона, чтобы отбить эти участки. Он дошел до такой крайности, что уже был вынужден посылать своих операторов БПЛА с тремя магазинами в наступление против наших подготовленных штурмовых пехотных групп", – рассказал Богдан Корженко.

Командир 1-го штурмового батальона пояснил, что враг понес огромные потери в штабе, поскольку были захвачены штабы, командные пункты, огневые позиции с минометами, БПЛА, средства связи, РЭБы и другие объекты и техника.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в России Z-блогеры запаниковали из-за операции "Вивальди", которую проводят Силы обороны на Лиманском направлении. Успехи, которых добиваются украинские воины, срывают планы России по захвату Славянска и Краматорска. Войска РФ не просто не продвигались, но и теряли территорию.

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