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Были введены дополнительные силы: Зеленский заявил, что Россия провела большую ротацию на Херсонщине

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
39
Были введены дополнительные силы: Зеленский заявил, что Россия провела большую ротацию на Херсонщине
Владимир Зеленский провел совещание с руководителями областных администраций. Источник: Zelenskiy / Official

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-совещание с руководителями областных администраций. Был заслушан доклад о Херсоне, в котором говорилось о том, что российская армия под прикрытием гуманитарной операции в Олешках провела значительную ротацию личного состава и техники на Левобережье. 

В целом во время совещания первоочередное внимание уделялось потребностям прифронтовых и приграничных регионов и общин. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Совещание со всеми руководителями областных администраций. Первоочередное внимание – потребностям прифронтовых и приграничных регионов и общин", – написал Зеленский. Он подчеркнул, что теперь такие региональные совещания будут проводиться еженедельно и важно, чтобы с мест поступала реальная информация. 

На Херсонщине оккупанты провели ротацию 

Во время совещания заслушали доклад о Херсоне и общей ситуации на Херсонщине. Президент отметил, что под прикрытием гуманитарной операции в Олешках российская армия провела значительную ротацию личного состава и техники на левобережье и ввела дополнительные силы.

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"В Олешки и окружающую громаду были введены дополнительные силы оккупантов. Командование ВСУ должно представить предложения по дополнительной защите жизни в Херсоне от российского террора", – говорится в сообщении.

Ситуация на Сумщине

По словам главы государства, на совещании были отдельные доклады о Сумах, Ахтырке, Шостке. Он дал отдельные задания для ВСУ по противодействию российским операциям.

"Благодарен всем службам, каждому работнику коммунальных предприятий, энергетических компаний, областной ГСЧС Украины", – подчеркнул президент. 

Ситуация на Харьковщине, Днепропетровщине, Житомирщине

По Харьковской области на совещании заслушали доклад о плане устойчивости области и подготовке критической инфраструктуры к зиме. Что касается ситуации в Днепропетровской области, на совещании заслушали доклад о восстановлении электроснабжения после ударов сегодня ночью и утром. Также подробно обсудили ситуацию в Житомирской области и вызовы, стоящие перед энергосистемой, объектами распределения и передачи энергии. По словам президента, есть отдельное поручение по этому вопросу для Министерства энергетики.

Ситуация в Запорожской и Донецкой областях

Во время совещания также заслушали доклад по Запорожью – он касался ситуации в городе, обеспечения потребностей региона. Кроме того, подробно говорили о ситуации в Донецкой области и, в частности, в Краматорске. По словам главы государства, россияне существенно усилили обстрелы города и окрестной громады. На Ставке планируют определить меры противодействия.

"На правительственном уровне и с командой Офиса президента проработаны задачи по другим регионам", – добавил президент.

Президент провел совещание с руководителями ОВА.Источник: Zelenskiy / Official

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации с энергоснабжением и восстановительными работами в Днепропетровской области, также шла речь о ситуации в Харькове, Запорожье и других прифронтовых громадах. Отдельное внимание уделили работе транспортной системы Киева в условиях нынешних вызовов.

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