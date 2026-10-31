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Были завербованы Россией: в Уганде рассказали, сколько их граждан погибло на войне против Украины

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
2,7 т.
Были завербованы Россией: в Уганде рассказали, сколько их граждан погибло на войне против Украины
Россия вербует наемников из Африки, в частности из Уганды

В Уганде получили подтверждение, что Россия вербует граждан страны для участия в агрессивной войне против Украины. По меньшей мере 27 из них уже были ликвидированы или пропали без вести на поле боя.

Об этом сообщает Reuters. Издание добавляет, что африканских мужчин в российскую армию РФ чаще всего заманивает обманом.

Что известно

Информацию об угандийцах, завербованных в ряды ВС РФ и погибших или пропавших без вести на фронте в Украине, Министерство иностранных дел Уганды получило от своего посольства в Москве.

"В письме, с которым ознакомилось агентство Reuters в четверг, были названы имена 11 угандийцев, чья гибель подтверждена, и 16, чьи тела не удалось найти нигде, нет их и среди военнопленных", – говорится в материале.

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Указанную информацию посольство Уганды в Москве, как следует из письма, получило от МИД РФ – через "вербальную ноту", то есть дипломатическое сообщение.

Чиновник министерства иностранных дел Уганды, к которому обратилось издание, подтвердил подлинность письма.

А вот российское посольство в столице Уганды городе Кампала на запрос журналистов о комментарии не ответило.

В Reuters подчеркнули, что в последнее время сообщения о том, что Россия заманивает к себе африканских мужчин, а затем бросает их на фронт в Украину, значительно участились. Некоторые африканские страны, такие как Кения, Гана и Южная Африка, публично возмущаются из-за этого и требуют от российских властей прекратить эту практику.

По данным Украины, по состоянию на 2025 год более 1400 граждан из трех десятков африканских стран воюют на стороне российских войск на фронте. Часть из них были завербованы обманом: в Россию их заманивали обещаниями обучения или гражданской работы с высокой для африканцев зарплатой.

Российские власти незаконную вербовку граждан Африки для участия в боевых действиях в Украине отрицают – и, судя по сообщениям СМИ, не только продолжают, но и усиливают.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее разведка обнародовала данные о гражданах Индонезии, которых Россия завербовала на войну против Украины. В поименном списке – почти 300 индонезийцев, на самом деле их значительно больше.

При этом практически все эти люди подписали контракты в 2026 году, за предыдущие годы наемников из Индонезии, о которых известно, можно было пересчитать по пальцам одной руки.

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