Российская оккупационная армия убила в городе Подольск Одесской области 17-летнего Артема Драганюка. Жизнь подростка оборвалась вследствие дроновой атаки террористов.

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Прощание с погибшим юношей пройдет в четверг, 26 ноября, в Подольске по адресу ул. Энергетиков, 16. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Их убила Россия".

Детали трагедии

Жизнь подростка оборвалась из-за попадания вражеского реактивного дрона типа "Шахед" в одном из микрорайонов Подольска. Артем учился в 11 классе городского лицея №3.

Гибель школьника стала тяжелым ударом для Подольской громады и педагогов региона. В Департаменте образования и науки Одесской областной администрации отметили, что парень активно занимался спортом и строил планы на будущее.

"Артем любил жизнь. Он был спортсменом, имел свои увлечения, стремления, мечты. В его возрасте жизнь только начинается. Впереди должны быть новые победы, новые вершины, встречи, любовь, взросление, выпускной, исполнение самых заветных желаний. Впереди должно было столько всего… Но российское оружие безжалостно оборвало это будущее", – говорится в сообщении.

В лицее №3, где учился Артем, вспоминают его как искреннего, светлого и полного надежд юношу, которого впереди ждали выпускной вечер и студенческая жизнь. Коллектив учебного заведения, одноклассники и чиновники выразили глубокие соболезнования родителям и близким погибшего подростка.

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"Он был светлым, искренним, исполненным надежд юношей, который должен был жить, творить и развивать нашу страну. Его улыбка, доброта и юношеская энергия навсегда останутся в памяти тех, кто его знал", – заявили в лицее.

Напомним, 25 ноября российская оккупационная армия массированно атаковала ударными беспилотниками Одессу и пригород. Под ударом оказались объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. В результате вражеской атаки пострадали мирные жители.

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Как сообщал OBOZ.UA, 24 ноября страна-террорист РФ снова атаковала Киев. В результате вражеской агрессии, в частности, в Голосеевском районе произошел пожар в складском помещении. В Шевченковском районе в результате атаки БПЛА ранения получили три человека.