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"Был настоящим патриотом": появились подробности о полицейском, погибшем в результате авиаудара РФ по Комышувахе

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
2,6 т.
"Был настоящим патриотом": появились подробности о полицейском, погибшем в результате авиаудара РФ по Комышувахе
Дмитрий Беседин был призером спортивных соревнований

2 ноября в результате массированного российского авиаудара по Комышувахе Запорожской области погиб полицейский Дмитрий Беседины. Он более 10 лет служил в правоохранительных органах, в частности более трех лет работал офицером прифронтовой Таврической общины.

Мужчина помогал местным жителям, эвакуировал людей из-под обстрелов и фиксировал последствия российских атак. Об этом пишет Суспильне.

Как Дмитрий Беседины помогал жителям прифронтовой общины

Дмитрий Беседины родом из временно оккупированного Мелитополя. После оккупации города он уехал в Запорожье и продолжил службу в правоохранительных органах. Более трех лет мужчина работал полицейским офицером Таврической общины.

Он привозил местным жителям продукты, лекарства и предметы первой необходимости, фиксировал последствия российских обстрелов и помогал людям эвакуироваться из опасных районов.

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"Я остался здесь, потому что хочу, чтобы люди знали: в самый страшный момент они не одни. Они могут позвонить мне в любое время", – рассказывал правоохранитель.

''Был настоящим патриотом'': появились подробности о полицейском, погибшем в результате авиаудара РФ по Комышувахе

Дмитро Бєсєдін. Источник: suspilne.media

''Был настоящим патриотом'': появились подробности о полицейском, погибшем в результате авиаудара РФ по Комышувахе

Дмитро Бєсєдін. Источник: suspilne.media

В мае 2026 года Дмитро также говорил об опасности своей работы: "Конечно, мне страшно. Я человек, не робот... Каждый выезд – это опасность. Но, зная, что меня ждут люди, я не могу не приехать".

Служба неоднократно угрожала его жизни: в служебный автомобиль Беседина дважды попадали российские FPV-дроны. Тогда он получил легкие ранения, но продолжил работать.

В 2025 году полицейский встречался с корреспондентами Суспільного и рассказывал о почти ежедневных обстрелах Таврийской общины и эвакуации ее жителей.

''Был настоящим патриотом'': появились подробности о полицейском, погибшем в результате авиаудара РФ по Комышувахе

Дмитрий Беседин. Источник: suspilne.media

Дмитрий Беседин был призером спортивных соревнований

В свободное от службы время мужчина занимался спортом. Он стал первым украинцем – призером Кубка мира по мас-рестлингу и чемпионом Украины.

В 2024 году Беседін занял первое место в индивидуальных соревнованиях на Чемпионате Украины по богатырскому многоборью. В 2025 году завоевал бронзовую награду на всеукраинском турнире "Фестиваль по богатырскому многоборью Милитари".

В 2026 году правоохранителю вручили медаль "За развитие Запорожского края".

Близкий друг Дмитрия Валерий Газаев назвал его настоящим патриотом, участником боевых действий, который после оккупации Мелитополя уехал в Запорожье и продолжил служить офицером громады в самых опасных районах вблизи линии фронта.

У погибшего полицейского остались жена и трое детей.

''Был настоящим патриотом'': появились подробности о полицейском, погибшем в результате авиаудара РФ по Комышувахе

Дмитрий Беседін. Источник: suspilne.media

''Был настоящим патриотом'': появились подробности о полицейском, погибшем в результате авиаудара РФ по Комышувахе

Дмитрий Беседін. Источник: suspilne.media

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российского авиаудара по Камышевахе (Запорожская область) погибли четверо сотрудников полиции. Жизни мужчин оборвались, когда они помогали людям добраться до укрытия.

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