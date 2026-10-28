Был завербован через соцсети: в Луганской области ликвидировали наемника России из Ботсваны. Фото

Украинские защитники ликвидировали гражданина Ботсваны (Африка) Пако Намоганга, который воевал на стороне оккупантов. По данным военной разведки, мужчину завербовали через социальные сети, после чего он подписал контракт с минобороны РФ и отправился на войну.

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В августе 2026 года наемника ликвидировали во время боев вблизи Новолюбовки в Луганской области. Подробности и фото обнародовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Подробности вербовки наемника из Ботсваны

По информации разведывательного ведомства, Пако Намоганг (родился 30 мая 2001 года) стал первым идентифицированным гражданином Ботсваны, ликвидированным в войне против Украины. Он сознательно решил присоединиться к российской армии. Мужчину завербовали через WhatsApp в чате по поиску работы в России, где предлагали службу в армии.

Кроме того, ботсванец передал вербовщикам персональные данные своих друзей. Что с ними стало, пока неизвестно.

6 июля 2026 года Намоганг вылетел в Москву из Йоханнесбурга в Южно-Африканской Республике. Во время переписки ему сообщили, что в ЮАР его встретит человек, который поможет пройти регистрацию и сесть на самолет. По оценке разведки, это мог быть представитель российского торгового представительства.

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"Похоже, россияне сознательно нарушают законодательство Южно-Африканской Республики, в частности Regulation of Foreign Military Assistance Act 15 of 1998, содействуя трансферу и оформлению документов наемников на территории ЮАР. Такая деятельность предусматривает привлечение к уголовной ответственности", – добавили в ГУР.

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В Москву Намоганг прибыл 7 июля 2026 года, после чего его поселили в гостинице. Через две недели он заключил годичный контракт с российской армией.

​К вербовке Намоганга и других иностранцев были причастны двое российских посредников – Елизавета Савиновских и Михаил Петрушенко. Они выполняли роль так называемых брокеров: привлекали иностранцев к службе и организовывали их попадание в российскую армию.

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Ботсванца ликвидировали через месяц после подписания контракта

После заключения контракта Намоганга и других наемников разместили в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковном парке "Патриот".

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По информации разведки, инструкторы этого учреждения участвовали в военной подготовке иностранцев. Таким образом, инфраструктуру, предназначенную для работы с молодежью, использовали для подготовки наемников, что нарушает нормы международного гуманитарного права и создает риски для гражданских, в частности детей.

Позже ботсванца перевели в учебный центр российской армии, где он пробыл около полутора недель. После этого его отправили на фронт.

"Пако прожил недолго: ориентировочно в середине августа 2026 года его ликвидировали во время боев возле населенного пункта Новолюбовка в Луганской области", – говорится в сообщении.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году Минобороны России планировало заключить 18 500 контрактов с иностранцами. За первые девять месяцев года уже подписали 16 168 соглашений. Для сравнения, в 2022 году заключили 94 таких контракта, в 2023-м – 4067, а в 2024-м – 8877.