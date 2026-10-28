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Был завербован через соцсети: в Луганской области ликвидировали наемника России из Ботсваны. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
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Был завербован через соцсети: в Луганской области ликвидировали наемника России из Ботсваны. Фото
Гражданин Ботсваны Пако Намоганг. Источник: ГУР

Украинские защитники ликвидировали гражданина Ботсваны (Африка) Пако Намоганга, который воевал на стороне оккупантов. По данным военной разведки, мужчину завербовали через социальные сети, после чего он подписал контракт с минобороны РФ и отправился на войну.

В августе 2026 года наемника ликвидировали во время боев вблизи Новолюбовки в Луганской области. Подробности и фото обнародовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Подробности вербовки наемника из Ботсваны

По информации разведывательного ведомства, Пако Намоганг (родился 30 мая 2001 года) стал первым идентифицированным гражданином Ботсваны, ликвидированным в войне против Украины. Он сознательно решил присоединиться к российской армии. Мужчину завербовали через WhatsApp в чате по поиску работы в России, где предлагали службу в армии.

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Был завербован через соцсети: в Луганской области ликвидировали наемника России из Ботсваны. Фото

Источник: t.me/DIUkraine

Кроме того, ботсванец передал вербовщикам персональные данные своих друзей. Что с ними стало, пока неизвестно.

6 июля 2026 года Намоганг вылетел в Москву из Йоханнесбурга в Южно-Африканской Республике. Во время переписки ему сообщили, что в ЮАР его встретит человек, который поможет пройти регистрацию и сесть на самолет. По оценке разведки, это мог быть представитель российского торгового представительства.

"Похоже, россияне сознательно нарушают законодательство Южно-Африканской Республики, в частности Regulation of Foreign Military Assistance Act 15 of 1998, содействуя трансферу и оформлению документов наемников на территории ЮАР. Такая деятельность предусматривает привлечение к уголовной ответственности", – добавили в ГУР.

Был завербован через соцсети: в Луганской области ликвидировали наемника России из Ботсваны. Фото

Источник: t.me/DIUkraine

В Москву Намоганг прибыл 7 июля 2026 года, после чего его поселили в гостинице. Через две недели он заключил годичный контракт с российской армией.

Был завербован через соцсети: в Луганской области ликвидировали наемника России из Ботсваны. Фото

Источник: t.me/DIUkraine

​К вербовке Намоганга и других иностранцев были причастны двое российских посредников – Елизавета Савиновских и Михаил Петрушенко. Они выполняли роль так называемых брокеров: привлекали иностранцев к службе и организовывали их попадание в российскую армию.

Был завербован через соцсети: в Луганской области ликвидировали наемника России из Ботсваны. Фото

Ботсванец передал вербовщикам персональные данные своих друзей. Источник: t.me/DIUkraine

Ботсванца ликвидировали через месяц после подписания контракта

После заключения контракта Намоганга и других наемников разместили в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковном парке "Патриот".

Был завербован через соцсети: в Луганской области ликвидировали наемника России из Ботсваны. Фото

Источник: t.me/DIUkraine

По информации разведки, инструкторы этого учреждения участвовали в военной подготовке иностранцев. Таким образом, инфраструктуру, предназначенную для работы с молодежью, использовали для подготовки наемников, что нарушает нормы международного гуманитарного права и создает риски для гражданских, в частности детей.

Позже ботсванца перевели в учебный центр российской армии, где он пробыл около полутора недель. После этого его отправили на фронт.

"Пако прожил недолго: ориентировочно в середине августа 2026 года его ликвидировали во время боев возле населенного пункта Новолюбовка в Луганской области", – говорится в сообщении.

Был завербован через соцсети: в Луганской области ликвидировали наемника России из Ботсваны. Фото

Место, где ликвидировали российского наемника. Источник: deepstatemap.live

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году Минобороны России планировало заключить 18 500 контрактов с иностранцами. За первые девять месяцев года уже подписали 16 168 соглашений. Для сравнения, в 2022 году заключили 94 таких контракта, в 2023-м – 4067, а в 2024-м – 8877.

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