"Бьем врага в небе и на земле": в ВС уточнили, сколько ракет и дронов обезвредили в октябре

В течение октября 2026 года украинские защитники уничтожили более 8000 воздушных целей, а также обезвредили более 43 тысяч беспилотников тактического уровня. Среди пораженных объектов были крылатые и баллистические ракеты, ударные и разведывательные БпЛА.

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Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Соответствующую статистику опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.

Известно, что в течение месяца Силы обороны поразили 14 крылатых ракет Х-101, 11 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" и 12 ракет "Калибр". Кроме того, украинские военные уничтожили семь управляемых авиационных ракет Х-59/69, восемь крылатых ракет "Искандер-К" и одну противокорабельную ракету "Циркон".

Также среди обезвреженных целей были 143 ракеты S8000 "Бандероль".

Значительную часть уничтоженных объектов составляли беспилотники. В частности, украинские военные сбили:

4455 ударных БпЛА типов Shahed-131/136, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия";

2688 ударных БпЛА типа Shahed-238;

1104 разведывательных беспилотника;

809 БпЛА "Ланцет".

Отдельно в Воздушных силах рассказали о работе военной авиации. В течение октября летчики совершили более 1200 самолетовылетов.

Из них более 1100 пришлись на истребительное авиационное прикрытие. Еще около 70 вылетов выполнили для огневого поражения и авиационной поддержки украинских войск.

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В Воздушных силах подчеркнули, что украинские защитники продолжают противодействовать российским воздушным атакам и наносить удары по противнику на земле.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины подвели итоги работы за октябрь, зафиксировав рекордные показатели эффективности с начала полномасштабного вторжения. Благодаря высокой интенсивности вылетов и высокой точности ударов октябрь стал самым продуктивным месяцем по количеству ликвидированных сил противника.

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