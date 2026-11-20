В ночь на 18 ноября Силы обороны атаковали штаб 58 армии вооруженных сил РФ во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Цель была атакована с помощью дронов и ракет.

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У врага есть раненые и погибшие, среди которых – начальник отдела кадров этой воинской части, а также сын российского генерал-лейтенанта Михаила Кособокова. Подробности сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

Атакован штаб 58 армии ВС РФ

Стали известны подробности удара Сил обороны по одному из штабов российской армии в Бердянске.

"18 ноября 2026 года был нанесен комбинированный удар по штабу 58 Армии ВС РФ, расположенный в городе Бердянск, Запорожская область. Атака совершена с применением ракет и ударных дронов", – отмечено в сообщении.

О том, что Силы обороны нанесли удар по штабу оккупантов в районе Бердянска, в Telegram-канале Exilenova+ сообщали еще в день атаки, 18 ноября. Правда, информации о ее последствиях тогда было немного: сообщалось о ликвидации командира оккупантов и о том, что у захватчиков есть раненые.

По данным "Досье Шпиона", потери были значительно больше.

"Вследствие удара погибло 7 военнослужащих, еще 12 получили ранения. Погиб начальник отдела кадров 58 армии.Также сообщается о гибели Кособокова Сергея Михайловича (сын генерал-лейтенанта Кособокова Михаила Евгеньевича, командующего 49 армией)", – отмечено в сообщении.

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Какую должность в ВС РФ занимал Кособоков-младший и что он делал в штабе 58 армии – не уточняется.

А Кособокове-старшем же известно, что он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину командовал российской военной базой в захваченной Россией Абхазии (2015–2017), служил в оккупированном Крыму и занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа.

Главные истории дня

В сентябре 2021 года был назначен командующим российским "миротворческим" контингентом в Нагорном Карабахе.

Михаил Кособоков участвовал в планировании и организации полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, а с 2023 года возглавляет 49-ю армию, действующую на южном направлении.

Проект Еvocation указывает, что у Михаила Кособокова действительно есть сын, родившийся в 2004 году, однако зовут его, по данным проекта, Глебом.

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