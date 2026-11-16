До зимы две недели. Ближайшие дни будет штормить от международных событий. Поэтому чуть наведем резкость.

Видео дня

1. Россия не перестает совершать военные преступления, атакуя и убивая гражданских в Украине. Обычно я перечисляю несколько эпизодов. Они, к сожалению, есть и сегодня.

Но, думаю, важнее остановиться на эпизоде в Глухове (Сумская область), где 2 полицейских – Николай Савченко и Игорь Волошко – сделали свою работу: после удара российского дрона по жилому дому бросились спасать людей (пожилую женщину и мальчика 9 лет). Россияне (очевидно, наблюдая это), нанесли удар вторым дроном. Во время повторной атаки полицейский Савченко закрыл собой ребенка. Полицейский Волошко был ранен.

Это к тому, что ежедневно масса людей делает свою работу. Сравнивать с краковскими полицейскими надо вот этих ребят, а не их неубедительных коллег.

Подобные эпизоды в прифронтовой и фронтовой зоне случаются ежедневно. Видимо, стоит о них рассказывать больше.

2. По итогам дискуссии в Абу-Даби различные СМИ и спикеры обнародовали российские пожелания к переговорам об урегулировании. Об их неадекватности – чуть ниже.

Пока отметим, что Украина их прокомментирована достаточно четко. В ночь 14/15 ноября, по данным Генштаба ЗСУ:

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• Поражен циклопический аэродром в районе г. Ахтубинск (Астраханская область), где базируется 929-й Государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ. Дистанция – примерно 650 от ЛБС. В сети есть видео красивой вторичной детонации авиационных ракет. Также поражен подвижный радиовысотомер ПРВ-13. Ритм работы аэродрома, с которого атаковали Украину, будет слегка нарушен, российской авиации придется метаться чуть больше.

• Атакован "дронопорт" в районе деревни Цимбулова (Орловская область), с которого запускают разную дрянь по украинским городам. Полностью разгромить его в имеющихся условиях нереально, но регулярно будировать – вполне.

Главные истории дня

• Масштабно задымился Нижнекамский нефтехимический завод компании "Сибур" (Татарстан). Вследствие чего может быть нарушен ритм производства специальных резинок, без которых не обходится бронетехника и самолеты. Это если очень упрощенно. Плюс неизбежно будет влияние на производство сырья для взрывчатки. Дополнительный срез – положение компании "Сибур". После инцидентов на крупнейшем нефтегазохимическом комплексе в Тобольске и стройке монструозного Амурского газохимического комплекса этот столп российской экономики чуть задрожал. Новое масштабное задымление в Нижнекамске добавит пессимизма.

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• Там же в Нижнекамске поражена одна из установок первичной переработки нефти на НПЗ "ТАИФ-НК". Я подробно разбирал статус этой кормушки бонз Татарстана. Надеюсь, им сильно поплохеет.

• Поражены объекты АО "Монолит" (Брянская область), которое участвует в производстве и ремонте летательных аппаратов, в т.ч. – вертолетов.

• Охвачен заботой ряд объектов в Таганроге, мост в Ростовской области и т.д.

Нижнекамск, Пермь и Уфа – это три города, которые сами россияне нервно указывали в качестве временно не охваченных заботой за последний период. Ну, как говорится, по просьбам трудящихся.

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Обстановка на фронте сейчас имеет свои нюансы в связи с колебаниями погоды (дождь, порывы ветра), мешающей работе дронов и несколько облегчающей проникновение малых пехотных групп.

Чтобы понять ситуацию, читаем Константина Машовца. И узнаем, что не только россияне, но Силы обороны Украины имеют тактические успехи в отдельных точках.

В общем, сложности никуда не деваются, но они не деваются и у врага, а даже нарастают. Посильная помощь своим в армии – самое своевременное, что может быть. Именно СОУ задают тон переговоров.

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3. По данным Bild и других источников, россияне выдвинули максимально неадекватные, местами откровенно нелепые требования в контексте потенциального урегулирования. Звучат они так, словно и являются той самой "прекрасной" глобальной сделкой, о которой говорил Трамп.

Все уже это читали: не просто отказ Украины от НАТО, но и выдворение из Альянса Финляндии, демонтаж сторонней военной инфраструктуры и вывод ее из стран Центрально-Восточной Европы по состоянию на 1997 год, переформатирование Молдовы по российским лекалам. Плюс де-факто переход Центральной Азии под российский протекторат. Видимо, чтоб не перегибать с Турцией, пока вербально оставили в покое Кавказ.

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Это – классика российской переговорной тактики, о которой я писал: поднимать ставки и "отказываться" только от заведомо невыполнимых требований, прожимая оппонентов на уступки.

Почему россияне так действуют? Потому что не получают жесткий ответ и раз за разом испытывают новые границы дозволенного. Встретили отпор – останавливаются, ищут другие направления продвижения.

Кремль играет на том, что Европе крайне сложно оперативно сформулировать позицию. Особенно в ситуации, где есть признаки делегирование суверенитета. Наглядный пример – формирование европейской делегации в рамках переговоров об урегулировании при участии России и США. Уверен, что в Кремле хихикают по этому поводу.

Чтоб они не хихикали, Европа могла бы дополнительно помочь Украине, которая решения о модальности дискуссии принимает быстро.

Чтоб не один НПЗ за ночь горел, а штук пять. И пяток заводов ОПК. Плюс какой-нибудь химический заводик и датацентрик.

Тогда позиция Москвы стремительно двинется в сторону первого адекватного хода – прекращения огня.

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