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Четвертый сезон операции "Вивальди": Силы обороны освободили еще три населенных пункта, – Билецкий

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
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Четвертый сезон операции "Вивальди": Силы обороны освободили еще три населенных пункта, – Билецкий
Украинские военные. Источник: facebook/8regimentUkraine

Силы обороны освободили еще три населенных пункта в рамках четвертого этапа операции "Вивальди". Враг был отброшен от Зеленой Долины, Липового и Колодязей, в общей сложности освобождено более 100 кв. км.

Потери российской армии на этом этапе составили около 3 тыс. оккупантов. Об этом сообщил бригадный генерал Андрей Билецкий.

Четвертый сезон операции "Вивальди" завершен

Билецкий заявил о завершении четвертого этапа операции "Вивальди" в Донецкой области.

На данном этапе Третий армейский корпус и приданные подразделения освободили от оккупантов еще три населенных пункта: Зеленую Долину, Липовое и Колодязи.

Четвертый сезон операции ''Вивальди'': Силы обороны освободили еще три населенных пункта, – Билецкий

Зеленая Долина, Липовое, Колодязи. Источник: DeepState

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Площадь территории, освобожденной в ходе четвертого этапа операции , составила около 101 кв. км.

Потери противника, по словам Билецкого, достигли 3 тысяч человек.

В 3-м АК сообщили, что операция, начавшаяся с ликвидации российской инфильтрации, "переросла в стремительное и масштабное наступление", а "дезориентированные оккупанты начали терять контроль над подразделениями, где начался настоящий хаос".

"Мы не дали противнику обойти Славянско-Краматорскую агломерацию с флангов и зажать ее в клещи, а также защитили трассу Харьков – Славянск. Противник не смог перерезать ключевую логистическую артерию нашей группировки на Донбассе. Мы сорвали наступление группировки "Запад" и заставили ее перебросить часть подразделений 1-й танковой армии, что ослабило давление на Купянск-Узловой", – заявил Билецкий.

Он добавил, что в целом за время операции украинские воины вернули под полный контроль Украины 16 населенных пунктов и освободили 277 кв. км.

Потери врага за все время операции "Вивальди" составляют 8000 солдат РФ.

Операция была проведена силами военнослужащих Третьей штурмовой бригады, 60-й ОМБр, 125-й ОВМБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ и 21-го ОПБпС "KRAKEN¹⁶⁵⁴", а также приданных подразделений: 66-й ОМБр, 3-го пограничного отряда, 10-го мобильного пограничного отряда "Дозор", тактических групп 8-го полка ССО, "Lasar's Group" НГУ, К-2 СБС и беспилотных подразделений ЦСО "А".

"Четыре сезона "Вивальди" завершены. Но музыка звучит. Досвязи!" – анонсировали продолжение в Третьем армейском корпусе.

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