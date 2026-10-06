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Блог

Геннадий Друзенко
Геннадий Друзенко

War / Мнения
Time to read2 мин
icon 42
Блог |

Почему "мир" с Россией сейчас может стоить Украине суверенитета

Флаг Украины
Флаг Украины. Киев. Источник: Из открытых источников

Я на протяжении многих лет последовательно выступаю за поиск modus vivendi сосуществования с россией. Потому что я не верю, что она развалится и исчезнет. Но также убежден, что мы выстоим. Поэтому придется заново учиться жить бок о бок. Ведь география – это судьба. В нашем случае, если не принять судьбу, она может превратиться в приговор.

Но это не значит, что переговоры с Кремлем нужно начинать немедленно. Сейчас мы находимся в слабой позиции, а значит, любые переговоры будут вестись не вокруг вопроса территорий, а вокруг вопроса суверенитета. Потерять территории – приемлемо. Потерять право самим определять свое будущее – нет.

Поэтому нужно стиснуть зубы и пережить эту зиму, которая будет крайне тяжелой. Если выстоим и переживем, есть шанс, что откроется новое окно возможностей для переговоров о modus vivendi будущего сосуществования, а не о возвращении в орбиту Кремля.

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Ресурсы Путина ограничены, возможности не безграничны. Как, впрочем, и наши. Когда его очередная попытка сломить нас провалится, можно будет сесть и поговорить о том, как дальше жить на этой планете вместе. То, что на латыни называют modus vivendi.

Есть время воевать, а есть время договариваться. В ближайшие полгода никаких шансов на мир на приемлемых для Украины условиях я не вижу. А значит, нужно стиснуть зубы и пережить эту зиму.

На правительство надежды не много. Но это не повод впадать в отчаяние и опускать руки. В конце концов, нам не привыкать. Переживем зиму – тогда и поговорим, как нам завершить эту войну.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Геннадия Друзенко
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