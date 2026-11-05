Почему не все желающие смогли эвакуироваться из Олешек: в МВА рассказали о ситуации

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояАмериканцы нанесли сокрушительное поражение Трампу: как победа демократов в Конгрессе изменит политику США и повлияет на Украину. Интервью с БессмертнымАмериканцы нанесли сокрушительное поражение Трампу: как победа демократов в Конгрессе изменит политику США и повлияет на Украину. Интервью с БессмертнымИллюстрация – деньги, выплатаВ Украине через несколько месяцев усложнят выход на пенсию: значительная часть не сможет получать выплаты в 60 летСколько минут варить яйца, чтобы они оставались полезными: делимся советамиСколько минут варить яйца, чтобы они оставались полезными: делимся советамиИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриПотери России в УкраинеВСУ отминусовали за сутки 2380 оккупантов и сожгли 5 систем ПВО: данные ГенштабаПрежний курс доллара больше неактуальныйПрежний курс больше неактуальный: покупать доллары в украинских обменниках стало значительно дороже"Не сбылись мечты и надежды": появились подробности о 14-летней девочке, которую РФ убила ударом по Киевской области. Фото"Не сбылись мечты и надежды": появились подробности о 14-летней девочке, которую РФ убила ударом по Киевской области. ФотоОнколог назвала напиток, который повышает риск семи видов рака: это не кофеОнколог назвала напиток, который повышает риск семи видов рака: это не кофеСвекла для салатовКак приготовить сочную и сладкую свеклу для салатов за 8 минут: делимся двумя лучшими способами
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Почему не все желающие смогли эвакуироваться из Олешек: в МВА рассказали о ситуации

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
5,3 т.
Почему не все желающие смогли эвакуироваться из Олешек: в МВА рассказали о ситуации
Маломобильных людей не доставили к пункту сбора. Источник: Медиа

В оккупированной Олешковской общине на Херсонщине до сих пор остаются люди, которые хотят эвакуироваться. Не все желающие смогли воспользоваться возможностью уехать во время последней эвакуации.

Одни не знали о ее проведении из-за отсутствия связи, другие боялись фильтрации или не дождались транспорта. Об этом рассказала начальница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко в интервью Укринформу.

Почему часть жителей не знала об эвакуации

По словам Гасаненко, что местные власти получают сообщения от людей, которые не смогли уехать по разным причинам.

В частности, некоторые жители даже не знали об эвакуации, поскольку находились в подвалах и не имели связи. По словам Гасаненко, даже режим тишины не убедил людей в том, что появилась возможность безопасно выехать.

Читайте также
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
4,8 т.
Под ударом были НПЗ и склад Wildberries: дроны атаковали Рязань, вспыхнули пожары. Фото и видео
4,8 т.
Под ударом были НПЗ и склад Wildberries: дроны атаковали Рязань, вспыхнули пожары. Фото и видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
4,2 т.
Болезненная утрата: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Бобров. Фото
4,2 т.
Болезненная утрата: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Бобров. Фото
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
4,1 т.
Россия атаковала Днепр, Самар и Марганец: произошли пожары, есть пострадавшие. Фото
4,1 т.
Россия атаковала Днепр, Самар и Марганец: произошли пожары, есть пострадавшие. Фото

"Хотя режим тишины и был, люди в громаде – в таком состоянии, что им трудно во что-либо поверить. Трудно оценить, что происходит вокруг. Ведь мало ли почему долго не стреляли – люди не могли прийти к выводу об эвакуации", – отметила начальница МВА.

Маломобильных людей не доставили к пункту сбора

Еще одной причиной, по которой люди не смогли эвакуироваться, стало отсутствие подвоза маломобильных жителей к месту сбора.

Пункт сбора организовали возле больницы. В то же время некоторые люди ждали, что их туда доставят россияне, однако этого не произошло.

Часть людей боялась фильтрации или не дождалась автобусов

По словам Гасаненко, некоторые жители отказались от эвакуации из-за страха перед фильтрацией.

Во время эвакуации также забирали людей, которые ждали колонну непосредственно на трассе. Однако не все смогли дождаться транспорта: некоторые женщины ушли, решив, что автобусы уже проехали.

Что предшествовало

На Херсонщине при содействии первой леди США Мелании Трамп состоялась гуманитарная операция по эвакуации гражданского населения из Олешек.

Для проведения эвакуации людей был объявлен локальный режим прекращения огня, который начался в 3:00 27 октябряи продолжался до 22:59 1 ноября 2026 года (всего 54 часа тишины).

Украина неуклонно соблюдала режим тишины.

Напомним, в захваченных с первых дней полномасштабного вторжения Олешках российские оккупанты создали гуманитарную катастрофу: туда не доставляли продукты и медикаменты, а дороги к населенному пункту были плотно заминированы, что не позволяло людям самостоятельно покинуть город.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 1 ноября, эвакуированные из Олешек люди прибыли в Украину. Им пришлось ехать через территорию РФ и Беларуси. Подробности спасательной операции раскрыл президент Украины Владимир Зеленский.

Похожие темы
Война в УкраинеВременная оккупация украинских городовОлешкиэвакуация
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!