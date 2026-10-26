Почему реактивные дроны начали долетать до Ровенской, Волынской и Львовской областей: в Воздушных силах дали ответ

Российские реактивные беспилотники начали долетать до Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Львовской областей. Это связано с их тактико-техническими характеристиками, в частности запасом топлива и весом боевой части.

Видео дня

Если уменьшить полезную нагрузку, дрон может преодолеть большее расстояние и выполнять разведывательные задачи. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

От чего зависит дальность полета реактивных дронов

По словам Юрия Игната, по своим характеристикам реактивные беспилотники приближаются к крылатым ракетам.

"Реактивные БпЛА по характеристикам полета похожи на крылатые ракеты", – объяснил он.

Дальность полета таких аппаратов зависит, в частности, от запаса топлива и веса боевой части. Чем меньшую нагрузку несет дрон, тем больше топлива можно разместить на борту и, следовательно, увеличить расстояние, которое он способен преодолеть.

Игнат отметил, что российские "Шахеды" также имеют дополнительное оборудование, которое влияет на общий вес беспилотника. Речь идет о средствах разведки, оборудовании для противодействия радиоэлектронной борьбе, оптике и боевой части. У реактивных моделей дополнительный вес создают двигатель и запас топлива.

Россия испытывает новые беспилотники на дальность

Россия продолжает испытывать реактивные дроны, в частности проверяет, какое расстояние они могут преодолеть. Один из таких аппаратов – "Герань-5", форма и крылья которого напоминают крылатую ракету.

РЕКЛАМА

Из-за таких особенностей его можно описать как "ракету-дрон". При этом дальность полета зависит от конструкции аппарата, запаса топлива и нагрузки.

"Бандероль" и "Дань-Т": дроны, которые запускают с воздуха

Среди других российских разработок – С-8000 "Бандероль" и "Дань-Т".

"Это ракета-дрон или барражирующий боеприпас – не так важно, как его называть. Это опасная вещь, потому что ее запускают с воздушной платформы, хотя она летит не так далеко – примерно до 600 километров", – сказал Игнат.

Главные истории дня

Сначала "Бандероль" запускали с ударно-разведывательного беспилотника "Орион", а позже – с вертолетов. В перспективе для запуска таких аппаратов могут использовать и самолеты.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Россия выпустила по Украине более 1,5 тыс. КАБ, почти полсотни ракет и более 2 тысяч ударных дронов. Ежедневно в результате российского террора украинцы погибают и получают ранения. Враг целится преимущественно по жилым домам, а также гражданской, в том числе критической инфраструктуре. В ночь на 25 октября россияне били по ТЭС, подстанциям и угольным шахтам.